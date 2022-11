Seriál ZOO: Viky se konečně probrala a přichází zklamání. Jako když si koupíte čokoládové vajíčko a chybí hračka

V seriálu ZOO konečně došlo na to, po čem všichni toužili. Nerozhodný soudce Petr Kříž naskočil do letadla a přijel si pro svou Popelku, tedy chůvu, která čeká jeho dítě, ačkoliv on se dozvěděl teprve nedávno, že s ní měl vlastně milostný poměr. Pro diváky to ale znamená velké zklamání.