Seriál ZOO obrátil Míše Pecháčkové život vzhůru nohama. O svou hlavní roli ale přijde

Pokud je vám Michaela Pecháčková povědomá už z dřívějších rolí, možná vám něco napoví seriál konkurenční televize Nova s názvem Ordinace v růžové zahradě. Právě tam zazářila v roli Julie Tóthové, dcery Beáty, kterou hrála Katarína Šafaříková. Velký zlom pro ni ale byl právě seriál ZOO, kde získala jednu z hlavních rolí. Bohatá holka, která je až překvapivě normální, touží po práci se zvířaty a zfinguje odlet do Los Angeles, aby šla za hlasem svého srdce, se zalíbila nejednomu divákovi.

Dějová linka s Albertem podivně vymizela

Ze začátku byli někteří z Míšina hraní trochu rozčarovaní. Jak ale přibývalo dílů, otrkala se i mladinká plavovláska a dnes jí věříte už vlastně vše, co zahraje. Chytila svou životní šanci za pačesy a zhostila se toho nad očekávání. Vyrostla v sebevědomou dámu, představitelku Anči, která má po svém boku svou životní lásku Haďáka a dokáže čelit nejedné komplikované situaci. Když přišla do firmy dělat test na marketingového ředitele a viděla tam Alberta, jak se snaží do rodiny Novotných znovu vetřít, mohla ztropit obrovskou scénu. Zachovala ale dekórum a neřekla vůbec nic.

Vlastně, chudinka, ani dodnes neví, že Albert, kterého hraje velmi dobře David Gránský, znal její původ od začátku a měl to dobře spočítané. Jedna z nejzajímavějších počátečních dějových linek skončila v podstatě bez závěru. A přitom z toho mohlo být perfektní drama, na kterém si mladý Polák nabije nos! Škoda promarněné příležitosti.

Eva Burešová zpátky na scéně

Když odešla Eva Burešová, dostala se Michaela Pecháčková se svou rolí Sid do popředí celého seriálu. Spolu s hereckým kolegou Šimonem Bilinou ztvárnili perfektní dvojici, která je čerstvě zamilovaná, užívá si každou minutu a skvěle jim to klape. Po nesmyslném natahování celé situace kolem Viky a soudce Petra to byla příjemná změna. Dokonce nahradila Evu Burešovou v roli Lady X a vystoupila jako Lady Y. Ve chvíli, kdy ji diváci konečně přijali i s jejím zpěvem, se ale Eva vrací a znovu si pro sebe pravděpodobně ukořistí celý seriál.

Dokonce se spolu s ní vrací i další výrazné postavy, jako byla například maminka Danuše, kterou ztvárnila Tereza Brodská nebo advokátka Markéta Tomečková, kterou si zahrála Michaela Petřeková. Vypadá to tak, že velký prostor pro Pecháčkovou skončí dřív, než mohl vůbec pořádně začít. Fakt, že se jí ale její první velká seriálová role opravdu povedla, jí už nikdo nevezme. Navzdory vzrůstající slávě se vyhýbá skandálům, pracuje na sobě a ani její mladý věk ji nepřiměl pořádně ve vodách šoubyznysu divočit. Zda se z Míši stane herečka na televizních obrazovkách, ve filmech či divadlech, na to si ale budeme muset ještě chvíli počkat. Snad to vezme za ten správný konec! Zatím to ale vypadá, že se pro tohle povolání zkrátka narodila...

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

