Fanoušci pláčou, v seriálu ZOO se bortí další vztah. Evě Burešové to neklape se soudcem

Eva Burešová se chystá na svůj velký návrat. Zatímco ale Petr buduje kariéru u Evropské soudu, kam přestěhoval děti i svou vyvolenou Viky, ta se tam nudí. A ještě aby ne! Nikde žádní známí ani přátelé, a navíc jí lékař kvůli zkrácenému děložnímu čípku nařídil ležet. Celé dny tak přemýšlí o nesmrtelnosti brouka, děti chodí po kroužcích a ona marně hledá, do čeho by píchla, než porodí.

Břéťa odhalil bolestné tajemství

Jenže Robert Urban, ten žije úplně jiný svět. U Evropského soudu má hodně práce, a tak ve chvíli, kdy se mu Viky snaží dovolat, nemá žádnou šanci. A to ji samozřejmě štve. Najevo to dá ve chvíli, kdy ji skrz Marka zavolá Břéťa, protože jí potřebuje sdělit nejenom, že jí zatknul otce, ale také nemůže sehnat Petra.

Udělá vtípek, že od chvíle, kdy je Petr soudcem, se mu ani nedá dovolat a Viky odsekne, že to snad nebude ani komentovat. Bylo zároveň vidět, jak je Viky smutná a unavená. Co s tímhle prapodivným dusnem tvůrci udělají? Vrátí Evu Burešovou do děje bez jejího vyvoleného? Nechají je žít v zahraničí a Viky přichystají nějakého nového nápadníka, který bude milovat nejen ji, ale také její zatím nenarozené dítě?

Konec Viky a Petra fanoušky zklamal

Nejsmutnější na tom je, že když jsme konečně mohli sledovat zamilovanost Viky a Petra, tvůrci je zkrátka utnuli. Není to, samozřejmě, tak docela jejich vina, protože sama Eva Burešová byla těhotná a potřebovala si odskočit k porodu druhého syna, ale ta linka byla pro diváky opravdu velmi zajímavá a teď tam chybí. Kamery se teď soustředí na Haďáka se Sid, kteří si užívají sami sebe navzájem a právem si vysloužili titul „hrdličky seriálu“.

Když už jsme ale přes 50 dílů čekali na to, až Robert Urban pochopí, že miluje Viky, a ne neexistující Alex, dívali jsme se na to, jak tvůrci marně skrývají Evino bříško, které už opravdu nebylo malé, a zároveň jsme toužili po romantických scénách, kdy to mezi nimi konečně zaklapne. Je trochu škoda, že po jedné minutové scéně v baru, kdy se Petr vyznal ze svých citů, zazvonil zvonec a pohádky je konec.

Přestěhovat svou novou partnerku do zahraničí, aby seděla sama doma a čekala, jestli jí náhodou nezvednete telefon, to je poněkud prapodivné ukončení romantického příběhu.

