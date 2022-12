Seriál ZOO: Eva Burešová na scéně prostřednictvím videohovorů, po soudci ani památky. Hraje si na Tarzana a domů se nehrne

Seriál ZOO si stále drží pověst jednoho z nejúspěšnějších seriálů letošního roku. A není divu. Příběh dvou mladých lidí, prostředí zoologické zahrady a vtipné dialogy, zkrátka fungují. To, na co všichni čekají, stále ale nepřichází. Všichni vědí, že děj se navrátí směrem k Viky, Danuši i Markétě, protože herečky už to stihly samy potvrdit na sociálních sítích.

Michaela Petřeková, představitelka bývalé přítelkyně pana soudce, sdílela i momentky z natáčení. Na place je tak o něco dříve než samotná Eva Burešová. Michaela přitom ještě nedávno natáčela v Turecku tajný projekt, o kterém do teď mlčí. Jistě se ale je na co těšit, vedle ní se objevil například Jakub Štáfek, který se účastnil také!

Videohovory bez soudcovské elegance

Když se ale tvůrci domluvili s Evou, že se ze seriálu neztratí a bude se v něm stále objevovat, proč to samé neudělali s Robertem Urbanem? Proč dětští herci mají dotočeno? Ono není tak těžké vysledovat za tím pravý důvod. Eva totiž všechny tyto videohovory už dávno zvládala pravděpodobně z pohodlí domova, kde s nohama nahoru připravovala své tělo na příchod nového života. Jistě by se ale našel způsob, jak to vyřešit.

Scény nemá tak dlouhé, aby se jich nezvládlo za jeden den natočit hned několik. A hned by byl materiál. I kdyby se Robert za Evou zastavil a tři hodiny spolu natáčeli dialogy ze zahraničí, kde teď zřejmě podle scénáře žijí jejich seriálové postavy, bylo by to pořád lepší než když se z Viky, která vybafla na Petra, že bude vlastně trojnásobným otcem, najednou stala osamělá žena čekající na porod bez svého vyvoleného. Fakt, že v seriálu zůstala ona a nikdo jiný už nehraje, je tak trochu zvláštní.

Tarzan na scéně

Jenže Robert Urban nemá rozhodně o pracovní nabídky nouzi. Momentálně například září v muzikálu Tarzan, který se hraje v Divadle Hybernia, čeká ho také několik dalších natáčení. Nabízí se tak otázka, zda Robert návrat do seriálu neodmítl a tvůrci teď zběsile nehledají cestu, jak to do děje zakomponovat. V takovém případě by se totiž nabízela nějaká ta tragédie, což už by bylo po smrti Vojtovy Káji trochu moc.

Jasno by mohlo být už po Novém roce, kdy se Eva Burešová vrátí na natáčení. Zda bude mít po svém boku Roberta či nikoliv, se teprve ukáže. Kdyby měli tvůrci ale rozbít tuhle dvojici, diváci by nadšení rozhodně nebyli... Vždyť na ten šťastný konec čekali tak dlouho!

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

