Světový den předčasně narozených dětí: Nedočkavce najdeme také mezi známými osobnostmi

V České republice je 17. listopad Dnem boje za svobodu a demokracii. Je ale také Mezinárodním dnem studenstva a Světovým dnem předčasně narozených dětí. Dříve spolek podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení Nedoklubko žádal o nasvícení významných budov purpurovou barvou jako symbol této události. Letos se vzhledem k energetické krizi rozhodli od tradice upustit. Přesto se v listopadu, jako už mnoho let, věnují osvětě a kampaním, které si kladou za cíl šířit osvětu o problematice předčasného porodu.

Vznik Světového dne předčasně narozených dětí

„Datum 17. listopadu bylo vybráno na prvním setkání rodičovských organizací EFCNI v Římě v roce 2008. Jeden ze zakládajících členů EFCNI se stal tento den hrdým otcem dcery poté, co předtím přišel o svá trojčátka následkem předčasného porodu. V roce 2010 se k oslavám připojily americká organizace March of Dimes, LittleBigSouls v Africe, australská nadace Premmie Foundation a oslavy poprvé uspořádalo v Praze i české Nedoklubko,“ vysvětluje spolek vznik významného dne.

Co je předčasný porod?

Fyziologické těhotenství trvá 40 týdnů, jinak řečeno 9 kalendářních měsíců. Pokud se mimino narodí před ukončeným 37. gestačním týdnem, je považováno za předčasně narozené. Hranice životaschopnosti se ve světě pohybuje v různých gestačních týdnech. U nás je od roku 1994 legislativně určena na porodní hmotnost 500 gramů nebo ukončený 24. týden.

Nedoklubko uvádí, že přesto, že se lékařská péče rok od roku zlepšuje, každé dvanácté miminko v České republice přijde na svět jako nedonošené, ve světě pak už každé desáté. Na vině je poté narůstající počet dětí narozených po umělém oplodnění, počet dětí z vícečetných porodů a zvyšující se věk matek. Jak se lékařská péče zlepšuje, zvyšuje se i šance na přežití předčasně narozeného dítěte.

Náročná situace pro matku i dítě, popsala naše čtenářka

Zkušenost s předčasným porodem má i naše čtenářka Karolína. "Pamatuju si to jako dnes, když mi ve vaně praskla voda. Chvíli jsem nevěděla, co se děje, byla jsem teprve v začátku 34. týdne. I moje dítě se tak počítalo jako nedonošené a ihned po porodu muselo do inkubátoru. Ten pocit, když jsem ležela na sále po přirozeném porodu s prázdným břichem a syn byl jinde, byly nejhorší v mém životě.

V nemocnici mi ani nedovolili mít ho přes noc u sebe, prý musí být v teple. Několik dní jsem pak chodila co tři hodiny přikládat alespoň k prsu, abych se rozkojila. Takhle to zní jako malichernost. Ale mně přišlo, že jsem jako matka selhala a dlouho jsem se s tím vyrovnávala. Synovi jsou dnes tři a je zdravý,“ vypráví pro Čtidoma.cz.

"Kamarádka porodila pár dní před ukončeným 37. týdnem. Tehdy jí nedovolili ani bonding, byla na pokoji několik dní bez dcery. Rodila v porodnici, kde ani nevěděli, zda tam rodit může, protože to bylo před 37. týdnem. Nakonec dostala malá ještě žloutenku a musela na fototerapii. Ty první dny, kdy nemůžete být se svým dítětem, jsou nesmírně těžké. Člověk je rád, že to ten malý človíček zvládne, a nakonec jdete domů jako hrdá máma, ale ten strach, aby bylo všechno v pořádku, je obrovský,“ doplňuje Karolína své vyprávění zkušenostmi kamarádky Bohunky.

Příčinu někdy nelze přesně určit

Ačkoliv medicína zná několik příčin, které mohou předčasný porod vyvolat, jako například anomálie plodu, nemoc na straně matky (například cukrovka), vrozené vady dělohy nebo poruchy funkce placenty, mnohdy se předčasný porod spustí bez vysvětlitelného důvodu.

"Tyto děti mají náročný vstup do života, jejich zdravotní potíže a komplikace vyžadují často dlouhodobý pobyt v nemocnici a rodiny nedonošených miminek prožívají velké emoční vypětí a starosti spojené s péčí o ně. Tito malí a zranitelní novorozenci ukazují obrovskou vůli a chuť do života,“ uvedla MUDr. Klára Skorkovská z Neonatologického oddělení FN Brno.

Známé osobnosti, které mají s předčasným narozením svou zkušenost

Předčasně se prý narodil například Ludvík Jagellonský, český král, nebo světoznámý malíř Pablo Picasso. Dále například Winston Churchill, Albert Einstein, Charles Darwin nebo zpěvák Stevie Wonder.

Mámy celebrity, které porodily předčasně, najdeme v našich končinách také. Patří mezi ně například zpěvačka Markéta Konvičková s dcerou Amálkou, herečka známá z Comebacku Marie Doležalová nebo cvičitelka Hanka Kynychová, která přivedla na svět předčasně svá dvojčata Alexandru a Sofii. "Šla jsem na běžnou kontrolu a paní doktorka Kučerová mi řekla, že musím v Podolí už zůstat, že je Sofinka nevyživovaná a že za deset dní půjdou holky na svět. Zpanikařila jsem, brečela jsem a zůstat jsem tam samozřejmě nechtěla. Měla jsem doma syna a ve fitku nebyly zajištěné záskoky,“ zavzpomínala na svou zkušenost. Vše dopadlo nakonec dobře, ačkoliv jedna z holčiček vážila jen něco málo přes jeden kilogram.

Zdroj: nedoklubko.cz, iDNES.cz, ahaonline.cz, wikipedia.org

KAM DÁL: V seriálu ZOO se nastřádala negativní energie: Kdo se chce pořád dobrovolně rozčilovat?