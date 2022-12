V seriálu ZOO došlo k podvodu. Eva Burešová by měla dostat milion, všichni ale mlčí

Marek Němec. Seriál ZOO se opět otřásá v základech. Ačkoliv už si všichni dávno mysleli, že s proradnou Markétou, kterou ztvárňuje Michaela Petřeková , je konec, tvůrci překvapili, když jí tam ještě před koncem roku šoupli znova. A nebude to žádná plytká role. Markéta se totiž ihned po tom, co se vrátila ze slastného zapomnění, paktuje s Charliem, kterého hraje

Kdy dá Markéta Viky ten milión?

Ačkoliv je ten fenomenálním hercem, který udělá i ze seriálové postavy v lesklém županu charismatického sympaťáka, je to takový článek navíc, bez kterého by se asi všichni dobře obešli. Takhle Charlie spíše často připomíná pasáka, který nabaluje každou sukni, která se kolem něj mihne. Nikdo ještě vlastně nepochopil, jak ten jeho báječný byznys funguje, co z toho má on a co holky, a proč tam tvůrci takovou postavu navíc napsali. Řekněme si to narovinu, vždyť ten Charlie není ani vtipný.

To ale není jediné úskalí, které advokátního navrátilce čekají. Markéta totiž dluží Evě Burešové, potažmo Alex – nebo vlastně Viky – milion. O ten se dámy, posilněny kapkou alkoholu, vsadily už před časem. Babička Danuše se snažila se smlouvou pomoci, i ona ale konstatovala, že byla uzavřena zcela legitimně a plnění z ní tak jedné ze stran náleží.

Markéta znovu na scéně

Můžeme si být jistí, že kdyby bývala Markéta tuhle podivnou sázku vyhrávala, už dávno nahání imaginární Alex, aby jí dala, co jí patří. Ta se ale teď se soudcem odstěhovala do zahraničí, a aby tvůrci odůvodnili, proč se na obrazovkách její pravé já, brunetka Viky, neukazuje vlastně vůbec, připsali ji do scénáře rizikové těhotenství. Podle lékařů by měla jen spát a odpočívat. To ale roztěkaná Viky neumí, nudí s a stále jen někomu telefonuje.

Co si scénáristé pro Markétu připravili, na to si budeme muset ještě chvíli počkat. Skoro by se dalo předpokládat, že to bude zas nějaká levárna. Už ale takřka není problém rozpoznat, že cíleně navrací staré známé postavy, které mají diváci rádi. Proč nepodpořit sledovanost, když jim teď jeden seriál (řeč je o Dobrých zprávách) nevyšel. Jen by si měli dát pozor, aby těch intrik znovu nebylo až příliš.

Zaplatí Markéta? A přizná se soudci, že ho povedla s Markem?

