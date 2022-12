Eva Burešová a Robert Urban: Velký návrat do seriálu ZOO, na který všichni čekali

O čem se dlouho spekulovalo, se konečně stává skutečností. Vypadá to, že vzhledem k fotografiím z natáčení, kterými herci zásobují sociální sítě, se konečně vrací ti nejoblíbenější. A přibyde ještě několik nových! Na koho se mohou diváci na televizních obrazovkách těšit?

Eva Burešová je sázkou na jistotu

V seriálu ZOO to teď trochu skřípe. Hlavní linka Evy Burešové a Roberta Urbana byla upozaděna, a diváci tak sledují, jak to dvěma hrdličkám až zas tolik neklape. Soudce toho má až nad hlavu, na svou těhotnou přítelkyni nemá čas. Ta navíc prožívá rizikové těhotenství, které jí znemožňuje, aby se v zahraničí zabavila tak, jak by chtěla. Děti mají spoustu kroužků, učí se jazyk a ona sedí doma a volá svým přátelům.

Je s podivem, že do videohovorů tvůrci Roberta Urbana čas od času neobsadili. Dávalo by to větší smysl, než když představitelka Viky převzala roli manažerky domácnosti a řeší za Petra výpověď nového nájemce, punktování Ilonky se zločinci nebo své dvě sestry, které se v Čechách chystají spáchat další podvod. Tvůrci ale vědí, že Eva Burešová je (nebo byla alespoň na začátku) o něco větší lákadlo než představitel Petra Kříže. Robert si zahrál například i v seriálu konkurenční televize Nova Ordinace v růžové zahradě, takový boom svou rolí ale neudělal.

Nové postavy v ZOO

To Burešová je jiná třída. Seriál Slunečná ji vynesla do nebes, a proto je teď v seriálech sázkou na jistotu. Není divu, že se i do ZOO krátce po porodu svého druhého syna Tristana Williama Forejta vrací. Spolu s ní ale čeká návrat i několik dalších postav. A to například Michaelu Petřekovou, představitelku Markéty, její kamarádka Lilly, kterou hraje Sabina Válová a zřejmě i jejího vysněného partnera Roberta Urbana, představitele Petra Kříže. Můžeme doufat, že spolu s ním se i vrátí dětští představitelé dvojčat, Adélka Hesová a Kubík Barták.

Čeká nás ale několik dalších postav. Například písničkář Tomáš Klus, který bude novým fotografem v ZOO nebo Sandra Nováková, která si zahraje Sylvu Machyánovou, novou chovatelku. Poměrně novou postavou je také specialista na nosorožce Roman Pekař, kterého ztvárňuje Roman Zach. Tak nějak neprávem tam ale nový nosorožčí expert zapadl... Zajímavá linka nás čeká také s Eliškou, ženou od žiraf, která má svého fotografa v nemocnici. I proto nastupuje Klus.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

