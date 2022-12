Burešová může ZOO rychle pohřbít. Už totiž není taková hvězda, jako když šla na mateřskou

Burešová ze seriálu ZOO si nedávno s partnerem kuchařem a kontrolorem kvality hranolek Přemkem Forejtem pořídila pěkné sídlo v obci Struhařov u Benešova. Za vysněný dům a pozemek o rozloze zhruba 3 tisíce metrů čtverečních zaplatili něco kolem 13 milionů korun, část pokryla hypotéka. Navíc Eva pustila byt v Praze. Takže peníze jsou možná důvod, proč tolik spěchá zpátky před kameru.

Seriál ZOO

- měl premiéru 13. ledna 2022 na stanici Prima

- odehrává se v prostředí zoologické zahrady

- hlavními hrdinkami jsou mladá dědička sklářského impéria Sidonie Anna Novotná a chůva v rodině soudce Viktorie "Viki" Janečková

ZOO mohou hodně rychle pohřbít

Jenže věci se dost změnily. V době, kdy sexy brunetka odcházela na mateřskou, byla u diváků na vrcholu oblíbenosti. Lidé si děj bez ní neuměli představit, ale brzy zjistili, že je to vlastně v pohodě. Takže teď je Burešová v úplně jiné pozici. Zastínila ji totiž mladičká Michaela Pecháčková, která se ze šedé myšky vypracovala až v obletovanou hvězdu. Což prý Burešová velmi těžko skousává.

Má to svoji logiku, protože to znamená, že produkce seriálu Evě klidně může ubrat natáčecí čas, a tím pádem i část honoráře. Právě na úkor Pecháčkové. Zdroje ze zákulisí ZOO už potvrdily, že se herečky příliš nemusí a že antipatie má jít zejména od Burešové. Mít před kamerou dvě významné persony a oblíbené herečky je na jednu stranu výhoda. Ovšem jen do té chvíle, než si začnou dělat naschvály a začne tím trpět samotný seriál.

Diváci neodpouštějí ani hvězdám

Stačí si vzpomenout, co nevraživost udělala se seriálem Pálava. Diváci ho přes kvalitní herecké obsazení zcela odmítli. Hlavně kvůli Denise Nesvačilové, která jen pár týdnů před premiérou odvedla od rodiny scenáristu Petra Kolečka.

ZOO klidně může čekat podobný osud, protože přízeň fanoušků je velmi vrtkavá. Nebo jedna z hvězdiček skončí, až dojde produkci trpělivost s jejich žabomyší válkou. V tuto chvíli by "od válu" šla nejspíš Burešová.

