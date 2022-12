Bílková ze ZOO může sbalit seriálového krasavce. Fanynky ji za to nebudou mít rády

Seriál ZOO samozřejmě přináší mnoho zvratů. Tereza Bílková se stala slavnou téměř přes noc i díky tomu, že její postava rozbila vztah dvou hlavních postav - tedy Evy Burešové coby Viky a soudce Petra, kterého ztvárnil Robert Urban.

Není však příliš složité přijít na to, proč se Bílková stala tak populární. Za prvé je neokoukaná, za druhé se zatím vyvarovala hvězdných manýrů. Díky tomu herečka, dosud známá hlavně z muzikálů, boduje. Scénáristé sice její roli v ZOO momentálně vypouštějí, ale je možné, že se zase vrátí v plné parádě. Nakonec, podívejte se na Evu Burešovou, také měla být mimo.

Nešťastná láska v ZOO?

Jenže jak se daří na profesním poli, v soukromí to pokulhává. Na společenské akce chodí většinou sama, když byla letos na dovolené, vzala maminku. Což samozřejmě není nic špatného. Na Instagramu ale Bílková často sdílí fotky, které křičí do světa, že by chtěla lásku, ale prostě to nejde. Na snímcích je sama, případně s rodinou či přáteli. I po návratu z dovči si libovala, jak tam na ni domorodci dělali oči a splnili by jí všechna přání.

Někteří její kolegové říkají, že si myslí na již zmíněného Urbana, se kterým jí to před kamerou náramně slušelo. Může to být pravda, klidně ale jen zbožné přání lidí, kteří vidí, jak se občas trápí. V každém případě jistá šance se Tereza rýsuje.

Chytí šanci za pačesy?

Zatímco ještě nedávno byl Urban až po uši zamilovaný do tanečnice Andrey Kheilové, vypadá to, že sešlo z lásky u plánování budoucnosti. Herec si dokonce smazal některé společné fotky ze sociálních sítí. Pravdou je ale, že na jednoho z největších hezounků českého showbyznysu se stojí fronty, zástupy fanynek čekají na příležitost, kdy si jich Robert všimne.

Bílková má však jednu obrovskou výhodu - vídala se s ním "na place", trávili spolu čas i mimo natáčení, dobře se znají. Takže měla šanci s ním promluvit, zapůsobit. Proč ho tedy nezkusit pozvat na kafe? Snad to vyjde, rozhodně by si to zasloužila.

Zdroje: Prima, ČSFD, Super.cz

