Hvězdě Ulice padali muži k nohám. Obermaierovou ale nešťastná láska málem zabila

Ve své době patřila k nejkrásnějším českým herečkám. Muži po ní toužili, ona toho uměla využívat ve svůj prospěch. Dnes je Jaroslava Obermaierová nedílnou součástí seriálu Ulice, kde je její postava Vilmy Nyklové od samého začátku. Ve svém věku doslova srší energií, jako by ji mohla rozdávat plnými hrstmi. Nebylo to tak ale vždycky. Velmi dobře na ni sedí pořekadlo "jednou jsi nahoře, jednou dole". Proč zůstala bez muže, když mohla mít kohokoli?

Svatba s tyranem a alkoholikem

Nikdy se netajila tím, že za svůj život prožila celou řadu románků. Přesto se jí nikdy nepodařilo narazit na toho pravého. Lépe řečeno – zůstat s ním. Jak už to tak někdy bývá, Obermaierová milovala lumpy, ztracené existence, které ji často využívali. Tak jako číšník a taxikář Richard Čech, kterého si dokonce vzala. Jenomže to byl alkoholik, který ji mlátil a vysával z ní peníze. Utekl od ní po dvou letech, když se jim měl narodit zdravotně postižený syn Jaroušek. Herečka zůstala na výchovu sama.

Obermaierová se objevila i na nedávné demonstraci proti vládě Petra Fialy na Václavském náměstí. Podle ní vláda nikomu nepomáhá a měla by podat demisi.

Po této zkušenosti se nechala slyšet, že si chlapa do baráku už nikdy nevezme. Přitom mohlo všechno dopadnout jinak, pokud by kývla na nabídky mužů, kteří byli pravými gentlemany a zájem o ni měli z čisté lásky. Tak jako třeba herečtí kolegové Jiří Vala či Michal Pavlata. Pro druhého jmenovaného byla studentskou láskou, které by snesl modré z nebe. Ona ho však podváděla a Pavlata jednou dokonce prohlásil, že s Obermaierovou chodil pět let, ale ona s ním jen tři a že měl parohy tak velké, že se téměř dotýkaly hvězd.

Vzala si prášky na spaní

Paradoxně ji ale nešťastná láska málem stála život. Zamilovala se do chlapíka, který podle Obermaierové jako by z oka vypadl Stevu McQueenovi ze Sedmi statečných. Čekala, až se rozejde s její kamarádkou a kolegyní Věrou Galatíkovou. Když se tak stalo, šla "na věc". Povedlo se jí ho sbalit, začali randit. Vztah ale vydržel jen dva roky. Obermaierová tenkrát rozchod nezvládla a spolykala prášky na spaní. Jen shodou šťastných náhod nezemřela.

Dnes už na tato extempore vzpomíná spíš s nostalgií, dobře ví, že nic z toho, co se stalo, už změnit nedokáže. Ale splnila to, co si kdysi předsevzala – zůstala bez chlapa. Stále se stará o syna Jarouška, ze kterého je dnes už samozřejmě dospělý muž. Je pro ni na prvním místě a vzhledem k jeho zdravotnímu stavu stále potřebuje její péči. Kromě toho samozřejmě rozdává radost na prknech, která znamenají svět. A buďme si jisti, že to bude dělat tak dlouho, dokud jí to zdraví dovolí. Snad to bude co nejdéle, je to totiž opravdová paní Herečka.

Zdroje: Nova, ČSFD, Wikipedie, Blesk

KAM DÁL: Radek Brzobohatý: Třikrát před oltářem i na prahu smrti. Temná předpověď se vyplnila do posledního písmenka.