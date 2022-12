O mě se neboj: Vaškovi Matějovskému stačilo pět dílů, aby si podmanil celý televizní svět. Láska ale mohla přijít dřív

Tohle Nova zbytečně zazdila! Seriál, který by se pravděpodobně chytil na několik měsíců, natočila jen jako osmidílný. Není to však nic překvapivého, už dlouho nekonečné seriály netočí, kromě Ordinace, kterou přesunula na Voyo, a Ulice. Guru v čele s Vojtou Kotkem, který mimochodem natočil také Biser Arichtev, měl dílů rovněž osm, Roubal a Iveta poté dokonce díly tři. Seriál O mě se neboj je ale doslova promarněnou příležitostí.

Konečně rozvod!

Když si k něčemu stoupne Biser Arichtev, je to vždycky dobré. Málokterý režisér tohle může opravdu říct, ale ještě se mu „nepodařilo“ natočit nic, co by diváky nechytlo za srdce a neslavilo obrovský úspěch. Na kontě má První republiku, Horákovy nebo Vyprávěj. Je ale vlastně škoda, že v posledních dvou dílech, které předplatitele Voyo čekají, diváky u televizních obrazovek potěší ještě díly tři, se musí stát naprosto všechno.

Eva Málková se totiž rozvedla (konečně) s Kryštofem, ten ale využil slabého momentu u soudu a vetřel se k ní do bytu. Spoléhá sice, že jeho nové přítelkyni Zuzaně, kterou hraje Ivana Jirešová, se to líbit nebude a rychle ho od exmanželky odtáhne, úplně ale zmizel prostor pro tajné návštěvy Martina Kaliny nebo nějaké to náhodné rande, jak už je v tomhle seriálu zvykem.

Silná ženská hrdinka

V šestém díle, kde už konečně dojde na očekávaný romantický moment, vášnivé pohledy a neskutečný chtíč, Eva upozorní na to, že je stále jen uklízečkou, teď už recepční, kdežto Martin je bohatý právník. Perfektní závěr a něco, co bychom vzhledem k povaze Evy zkrátka čekali. Proč ale ten závěr, aby otevřela seznamku a začala někoho hledat? Zobrazí se jí totiž jakási shoda a na scénu přichází Roman Vojtek, který se v sedmém díle s Kryštofem popere.

Ačkoliv seriál staví do popředí silnou ženskou hrdinku, kterou Eva bezpochyby je, a Veronika Arichteva ji hraje naprosto dokonale, už teď víme, že seriál si pro sebe ukradl Vašek Matějovský, který v něm zkrátka zazářil. Je až s podivem, že s takovým talentem nehrál zatím skoro jinde a schovává se za mikrofonem. I to má ale svůj důvod. Jako moderátor je velmi šikovný a jeho ranní show na Fajn radiu má úspěch.

Silná ženská hrdinka je tak zastíněna silným talentem mladého herce, který má teď za sebou velký zástup fanynek, a holky si přejí, aby je přišel v pondělí navštívit místo Mikuláše. Jen škoda, že nedali tvůrci Evu s Vaškem dohromady už dřív, neproběhla za prvních šest dílů nějaká ta pusa a nepřihodili tam komplikace s Petrou. Přeci jen, na tu pusu se vždy čeká…

