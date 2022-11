Seriál "O mě se neboj" se toho nebojí: Když vydá režisér manželku napospas charismatickému svůdníkovi, musí z toho být láska

Mají vztah jako z pohádky, krásného zdravého syna a jsou oba mimořádně talentovaní. Řeč není o nikom jiném než o herečce Veronice Arichtevě, která si za manžela před několika lety vzala svého milovaného Bulhara s českými kořeny, režiséra Bisera Arichteva.

Vánoce v Thajsku a prstýnek z drinku

Ten se proslavil zejména seriálem Vyprávěj a První republika. Právě na natáčení Vyprávěj se dvojice seznámila. "Ty vzájemné pohledy a hledání očního kontaktu si pamatuju, jako by to bylo včera. Na place jsme kolem sebe chodili natěsno, i když jsme se míjeli na obrovský prázdný chodbě. Sedávali si vedle sebe v cateringu při obědové pauze. Jedno, že už jsem jeden oběd měla předtím, než se šel najíst Bisi,” vzpomíná Veronika.

Na první rande šli do argentinské restaurace. "Rejža mluvil hrozně potichu a už mi bylo trapný se počtvrté ptát, co že to říkal, tak jsem se jenom usmívala. Chodili jsme spolu asi 14 dní a odletěli oslavit Vánoce do Thajska. Já si dala mořskou rybu s bramborem, do kterejch jsem zamíchala tatarku, protože štědrovečerní večeře. V baru na Khao San road mi dal prstýnek z rozpouštějícího se ledu z Gin Tonicu. V lednu si ke mně přivezl kufry s oblečením, knížky a scénáře. No a po 8 letech jsme se stali rodiči Luky," popsala jejich začátky.

Veronika čelila nařčení z protekce

Přesto Veronika přiznala, že když se seznámili, byli oba zadaní. Ona, jelikož věděla, že mezi nimi něco vzniká, svůj vztah ukončila. Panu režisérovi to prý ale trvalo o něco déle, a tak spolu minimálně tři týdny randili v úplném utajení. Když Bisi svou předchozí partnerku opustil, zeptal se Veroniky, zda by s ním neoslavila svátky v Thajsku, a ona na to kývla.

Když spolu potom natočili První republiku, Veronika musela své herecké schopnosti neustále obhajovat. Lidé jí dávali "sežrat", že dostala roli jen z protekce. Tak to sice nebylo, přesto ví, že ji k tomu blízké vzahy s režisérem dopomohly. Věděl, jaká je, jakou má energii, a i proto roli Magdaleny získala. Na natáčení na ni byl ale mnohem přísnější než na všechny ostatní a i ona si k němu dovolila více než k dalším režisérům. Své role si tak nejdříve museli ujasnit, což trvalo několik měsíců. Od té doby spolu v podstatě nic nenatočili. Až přišel seriál O mě se neboj.

Láska pod taktovkou režiséra

Čeká jí tak vznikající láska s charismatickým moderátorem a hercem Vaškem Matějovským, po kterém teď touží tisíce fanynek v naší zemi. Jistě dojde i na nějaké ty peprné scény, nebude to však pro Veroniku poprvé. Například milostnou scénu v seriálu První republika s Jánem Koleníkem natáčel prý Bisi téměř čtyři hodiny, aby byla dokonalá. Nehledě na to, že laskanou ženou byla právě jeho manželka.

Jakkoliv nám, běžným smrtelníkům, může tento model herečky a režiséra připadat prapodivný, v takových chvílích nastupuje profesionalita a touha po dokonalém výsledku. "Tu jednu milostnou scénu nakonec musel Bisi stejně zrežírovat celou. Přesně říct, kam kdo dá ruku, kdy mě Jano povalí a tak dále," přiznala se smíchem Veronika. Je vidět, že Bisi je profesionál každým coulem. Není divu, že na svém kontě nemá žádný projekt, který by nedosáhnul fenomenálního úspěchu. A nový seriál O mě se neboj není žádnou výjimkou. Ačkoliv Veronice rodiče v začátcích vztahu radili, aby si režiséra hned po půl roce nebrala (a ona je neposlechla), dnes může být právem hrdá, jakého člověka má vedle sebe.

Zdroj: O mě se neboj, blesk.cz, kafe.cz, Instagram

KAM DÁL: Ilona Svobodová z Ulice má se svojí postavou Jitky Farské málo společného. Tvůrce prosila o milence.