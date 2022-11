Ilona Svobodová z Ulice má se svojí postavou Jitky Farské málo společného. Tvůrce prosila o milence

Vdova po skladateli Petru Skoumalovi se zapsala do dějin herectví už svou roli ve filmu Hadí jed roku 1981. Poté ji čekalo několik menších rolí, až přišla výrazná příležitost v historickém filmu Oldřich a Božena. Později se prosadila hlavně v divadle. S nenadálým přísunem filmů ze zahraničí po roce 1989 se uplatnila také v dabingu, ve kterém už zůstala. Vůbec poprvé ji mohli diváci slyšet jako Andromedu ve filmu Souboj titánů.

Uslyšíte ji ale také v seriálu Melrose Plase nebo Zoufalé manželky. Svůj hlas kromě Demi Moore propůjčuje Michelle Pfeiffer, Melanie Griffith nebo sexbombě Sharon Stone. Tu si ostatně už vždy budou všichni pamatovat hlavně z filmu Základní instinkt. Mladší ročníky si její hlas budou pamatovat z detektivní hry Assassin's Creed. Nadabovala zde postavu Lucy Stillman.

Velké problémy s dědictvím

Dvakrát byla také vdaná. Jejím prvním manželem byl Gustav Bubník, syn hokejisty Augustina Bubníka, se kterým má dceru Adélu. Ten se čas od času objevuje v nějakém tom seriálu, je ale také hlavním hlasem reality show Výměna manželek, kde namlouvá dění k pořadu. V minulosti se také potýkal s obřími dluhy, které ho dovedly až k osobnímu bankrotu.

Druhým manželem Svobodové byl Petr Skoumal, skladatel a hudebník, se kterým žila od sametové revoluce. Měli spolu syna Filipa. Po jeho smrti čekaly herečku velké problémy. Skoumal totiž neměl sepsanou závěť a jeho syn z prvního manželství celou situaci značně komplikoval. „I v dobrých rodinách se lidé občas začnou dohadovat i o ten nejmenší majetek. Proto doporučuju všem tyto věci řešit včas, mít sepsanou závěť, případně si najmout právníka. Nikdo nikdy neví, co se stane,“ radí herečka všem.

Další krutá rána

Po jeho smrti jí pomáhalo se něčím zabavit. Ať už to bylo cvičení, nebo hodně práce, snažila se zaměstnat hlavu, jak jen to šlo. Ačkoliv také po jeho smrti uváděla několik vzpomínkových koncertů, dlouho hledala odvahu si jeho písně pustit. Byly pro ni až příliš bolestivou vzpomínkou.

Právě letos v říjnu si přitom osud s herečkou znovu krutě pohrál. Zemřel jí další životní partner, architekt Petr, v jehož náručí se rány na duši konečně hojily. „Někdy mám až pocit, že je reinkarnací mého manžela,“ svěřila se. „Zbyly mi pouze vzpomínky a bostonek,“ přiznala. Po boku Petra prožila krásné čtyři roky.

S Jitkou Farskou nemá moc společného

Postava, kterou už roky ztvárňuje, je úplně jiná než Ilona Svobodová ve skutečnosti. I proto pro ni bylo zpočátku ztvárnění Jitky Farské velmi obtížné. Dokonce prý jeden čas tvůrce prosila, aby Jitce do scénáře připravili nějakého toho báječného milence, se kterým si užije trochu dobrodružství.

Za ty roky už se jí ale naučila rozumět. Zahrála si také pronásledovanou ženu, když Jitka prožívala těžké období. I proto se jí začaly ozývat ty, které to samy prožily. "Některé pronásledované nebo dokonce týrané ženy si myslí, že ať se doma děje cokoliv, je to jejich vina. Mají strach, že by mohly přijít o děti, o dobrou pověst, a tak raději všechny útrapy snáší. Je to hrozně těžké,“ vypráví.

Dvořil se jí Miloš Zeman

Ve skutečnosti je ale herečka šéfkou dramatického oddělení Pražské konzervatoře a jak sama říká, je nekompromisní. Nemá ráda, když lidi lžou nebo intrikují. Skrývá v sobě také daleko více odvahy než Jitka Farská. Před padesátkou dala například výpověď v divadle a rozjela se do Francie. Nechala si také udělat své první tetování a byla tak první v rodině, která takovou ozdobu na svém těle nosí.

Nedávno také v show 7 pádů Honzy Dědka prozradila, že mohla být první dámou. Kdysi o ni usiloval sám prezident Miloš Zeman. K jeho smůle mu ale jeho city neopětovala, ačkoliv byl podle ní docela vtipný.

