Režisér Karel Kachyňa by byl pyšný: Dcera Karolína úspěšně podniká, publikum na TikToku ji miluje

O Karolíně Kachyňové se v médiích většinou mluví v souvislosti s její sexuální orientací. Žije totiž se svou dlouholetou přítelkyní Natálií. „Potěšilo mě, že chce žít od začátku v pravdě. Že přišla a řekla mi to. Jestli jsem v něčem byla dobrá matka, pak v tom, že viděla, jak se dají věci v životě zvládnout. Asi mi důvěřovala, že ji takhle přijmu,“ svěřila se Karolínina matka Alena Mihulová. Možná ji k touze po pravdě vede i pozadí jejího vztahu s režisérem Karlem Kachyňou. Svou lásku skrývali dlouhých 10 let ze strachu, co řekne okolí. Kachyňa byl totiž o 41 let starší.

Málokdo už ale ví, že se v Karolíně skrývá také úspěšná podnikatelka, která si vybudovala základnu fanoušků na sociálních sítích a teď svým klientům se správou Instagramu pomáhá.

Snaha vymanit se ze stínu rodičů

Karolína tak ve šlépějích své slavné rodiny nejde, byť chvíli o tom asi uvažovala. Studijně se totiž před pár lety vydala na dráhu režisérky. Ze začátku měla přitom velký respekt ze svého jména a bála se předsudků. I dnes, kdy vystupuje na svých sociálních sítích, příjmení uvádí jen málo. Pokud by se bývala vydala čistě na režisérskou dráhu, její počiny by byly velmi rychle srovnávány s tvorbou jejího otce. Ať to bylo tohle či jiné vnitřní pohnutky, nasměrovalo ji to jinam. Dnes úspěšně podniká v oboru marketingu a věnuje se sociálním sítím.

Svým klientům radí, jak úspěšně fungovat na Instagramu a vybudovat své podnikání. Je majitelkou agentury Edmé a autorkou Kurzu prodeje na Instagramu. Její videa otisk režisérské ruky otce však mají. Jsou perfektně nazvučená, mají zajímavý střih a nikdy nechybí barevné titulky pro přehlednost. Karolína má také velmi příjemný projev a je vidět, že před kamerou je jako doma. Čekali byste snad něco jiného od dcery úspěšného režiséra a slavné herečky?

Urážek na svůj vzhled si užila na sítích více než dost

Ačkoliv se snaží vymanit ze stínů slavných rodičů, už při první brigádě v reklamní agentuře si užila kritiku. Vyslechla si, že jí to určitě zařídila maminka. Jak by herečka získala kontakt na společnost, kde se věnují sociálním sítím, je záhadou i samotné Karolíně. Ale pravděpodobně s něčím takovým zkrátka mohla počítat a setkává se s tím od dětství. Jejím hlavním cílem je teď očistit odvětví marketingu a ukázat, že prodávat skrz sociální sítě se dá i morálně, eticky a bez nekalých praktik. Jde cestou komunikace, nikoliv manipulace.

Má k tomu také skvělého parťáka. Karolína podniká se svou přítelkyní Natálií, ženy spolu pracují na všech projektech. Svou prezentaci na sociálních sítích si ale musela dcera režiséra tak trochu vybojovat. Lidé nejvíce útočí na její vzhled. Holka s krátkými vlasy, která nosí častěji košile než sukně, se ne každému líbila. Občas se tak ozve nějaký ten hnidopich, který se v komentářích rýpavě zeptá, zda je na tom videu žena či muž. Úspěšnou podnikatelku už to ale dneska nerozhodí a soustředí se na dlouhý seznam svých spokojených klientů, se kterými spolupracuje. Většina lidí na TikToku jí naopak vyjadřuje podporu a s obdivem hltají každou její radu. Otec by na ni mohl být náležitě pyšný!

