Lesklé vlasy bez roztřepených konečků za pár korun: Zkuste domácí noční masku

Na sociálních sítích se stala hitem noční maska na vlasy, která slibuje lesklé vlasy a prevenci roztřepených konečků. Co víc si přát? Dokonce ji můžete připravit z několika běžných ingrediencí, které máte s největší pravděpodobností už doma.

Kvůli tomu, abyste měli lesklé vlasy, tedy nemusíte kupovat drahé komerční přípravky, zvládnete to i za pár korun.

Přírodní olej a ponožka

K tomu, abyste se probudili s krásnou, lesklou a zdravěji vypadající hřívou, potřebujete jen nějaký druh přírodního oleje s lehkou konzistencí a bavlněnou ponožku. Zvolit můžete mimo jiné i arganový olej, mandlový olej, kokosový olej, nebo olivový olej, jak dokazují studie.

Ideální je masku aplikovat na vlasy den před umytím, stačí jen olej dle vašeho výběru prsty rozetřít po délkách vašich vlasů. S olejem rozhodně nešetřete, nemusíte se totiž bát, že by vám zašpinil povlečení. Vlasy si totiž nakonec můžete stočit do volného drdolu a zabalit je do bavlněné ponožky. Ideální je vybrat co možná nejsilnější ponožku, aby olej z vlasů neprosakoval. Nakonec jen stačí ponožku na délkách vlasů zajistit gumičkou a máte hotovo.

Klíčem je nechat si masku na hlavě přes noc, ráno stačí jen z vlasů odstranit ponožku a vlasy si umýt tak, jak jste zvyklí. Přes noc olej či oleje vlasy nádherně vyživily, po vyfoukání tak budete mít vlasy jako od kadeřníka, ale jen za zlomek ceny.

Ocet pro lesk vlasů

Pokud chcete dosáhnout ještě lepšího efektu, můžete zkombinovat noční vlasovou kúru s octem. Stačí jen smíchat jablečný ocet s vodou v poměru 1:1 a po umytí s ním spláchnout vlasy. Takto lesk vlasů ještě posílíte. Do směsi octa z vodou můžete přidat i několik kapek esenciálního oleje dle vašeho výběru, aby vlasy voněly.

Dokonce i bez esenciálních olejů se nemusíte bát toho, že by na vašich vlasech ocet zředěný s vodou zanechal jeho specifický pach, tak totiž do několika minut zmizí.

Zdroj: Express, National Library of Medicine

