Madonna toužila hrát ve filmu Miloše Formana, na konkurzu ale neuspěla. Co ji vede k laciné prezentaci na Instagramu?

Madonna Louise Veronica Ciccone je známá jako Madonna. Její matka má francouzské předky, prarodiče pocházeli z Itálie. Je americkou zpěvačkou, producentkou, skladatelkou, tanečnicí, dokonce i herečkou a režisérkou.

Do New Yorku utekla za slávou

V 80. letech byla sexuálním symbolem, dokonce je v Guinnessově knize rekordů jako ženská umělkyně s nejvyšším počtem nahrávek v celé historii hudby. Mezi její partnery patřil například známý rapper Vanilla Ice, zesnulý Tupac Shakur, John F. Kennedy mladší, Lenny Kravitz nebo Warren Beatty. Za manžela pojala v roce 1985 Seana Penna, v roce 2000 britského režiséra Guy Ritchieho. Ani jedno z manželství ale nevydrželo.

Její kariéra se začala, když utekla od svého otce, který pracoval ve společnosti Chrysler a General Motors. Tehdy odletěla do New Yorku s pouhými 35 dolary. Začala pracovat jako servírka a objevila se dokonce na konkurzu k filmu Vlasy zesnulého režiséra Miloše Formana. Tehdy neuspěla, neodradilo ji to ale od toho, aby dál posílala své nahrávky producentům.

Koncert v Praze vyprodala za necelou hodinu

Svou nejstarší dceru Lourdes Mariu Ciccone Leon (1996) porodila svému osobnímu trenérovi Carlosi Leonovi, nikdy si ho ale nevzala. Adoptovala další dvě děti, Davida Bandu a Chifundo Mercy, z afrického státu Malawi. Dětí má ale celkem šest. Se synem Roccem Ritchiem (2000) měla před několika lety velké problémy, radost jí ale dělají také dvojčata Esther a Stella Mwale.

Má za sebou úspěšná alba i vyprodané koncerty. Když v roce 2006 avizovala své pražské vystoupení, její koncert se vyprodal za necelou hodinu. Tím se stal nejrychleji vyprodaným koncertem v historii O2 arény. Ve Velké Británii dokonce překonala Elvise Presleyho. Vše se zdálo být zalité sluncem a připravovalo jí půdu pro to, aby se stala legendou. To se jí nepochybně nakonec podařilo, teď ale její pověst dostává kruté rány. A Madonna si za to může sama.

Na Instagramu ukazuje skoro všechno

Těžko říct, zda její herecké ambice, které nikdy nebyly tak docela naplněny, zavdaly touze po pozornosti a ukázání těla. To má nepochybně i ve svém věku výstavní, většinou se však fanoušci shodují, že už ukazuje zkrátka příliš. Je totiž také držitelkou Zlaté maliny za nejhorší herecký pár na plátně za film Trosečníci. Laciné fotky, které odhalují rozkrok, prsa nebo jsou doprovázeny smyslnými pohledy, byly však, k podivu všech, jenom začátek. V posledních dnech zveřejnila fotku, kde bylo vidět tolik, že si přes bradavky musela dát smajlíky.

A málokoho to nechalo chladného. Vyjádřila se k tomu i populární modelka Simona Krainová: "Hned po ránu jsem se lekla, když na mě vyskočila tady ta věc. Nemám vůbec zájem se nikomu posmívat. Je to spíš smutné, hodně smutné. To jako vážně? Proboha proč? Kdo a proč jí našeptává, že tohle je správná cesta? Kde se ztratila ta nádherná ikonická královna popu? Kde je její půvab? Tohle má být vzor krásy pro novou generaci? Pro mladé ženy? Pro vaše dcery? No, teď se mi malinko ulevilo, že žádnou nemám," odfrkla si. Na Madonninu obhajobu nutno říct, že dcery, o kterých modelka mluví, se ve zpěvačce asi už nevidí a následují spíše své vrstevníky.

Je to volání po pozornosti?

Pravdou je, že když vydala Madonna v roce 2014 album Rebel Heart, z jehož názvu si zřejmě vzala příklad pro své budoucí počínání, web iReport v recenzích konstatoval, že se právě teď ukáže, zda zpěvačka obstojí v konkurenci svých mladších kolegyň. Sama musí moc dobře vědět, že její jméno i hlas dávají dohromady obrovskou sílu a své publikum by si stále našla.

Rozhodla se na to jít ale kontroverzí na sociálních sítích, u které je až s podivem, že Instagram zpěvačce ještě nesmazal účet. Většinou jsou takové fotky penalizovány úplnou blokací. Pokud má Madonna pocit, že jí ujíždí vlak a ještě musí stihnout, co neukázala, zůstává otázkou, jaký tým si tato úspěšná umělkyně drží kolem sebe, že jí nikdo neřekne pravdu do očí. Třeba něco ve smyslu: „Madonno, schovej to!“

