Sharon Stone sdílela snímek v plavkách. Fanoušci ji prosili, ať už nic jiného nenosí

Sharon Stone (64), která kdysi váhala mezi herectvím a studiem práv, zdá se, zvolila správně. Po své nezapomenutelné roli psycholožky Catherine Tramell ve snímku Základní instinkt se stala hereckou hvězdou a mezinárodním sexsymbolem. Lépe svou hereckou kariéru odstartovat snad ani nemohla.

Idolem mužů a vzorem tisíců fanynek je dokonce i 30 let po natáčení thrilleru. Fanoušci totiž Sharon Stone stále zbožňují. Na svém profilu na sociální síti nedávno zveřejnila fotku postavy v bikinách a její sledující nemohli uvěřit svým očím. Herečce by totiž hádal 64 let jen opravdu málokdo. Její vypracovanou figuru by jí totiž mohly závidět i o polovinu mladší ženy.

Na fotce bylo možné vidět, jak herečka pózuje v miniaturních barevných bikinách před zrcadlem v místnosti, která vypadala jako její obývák. Fanouškům se tak mimo jiné naskytla i příležitost nakouknout k herečce domů. Řada z nich ocenila obrovský obraz Marilyn Monroe, který má Sharon Stone pověšený těsně nad gaučem.

„Proč se vždycky dostanu do formy, až když je po létě?“ postěžovala si pod příspěvkem herečka.

Řada fanoušků ale herecké hvězdě do komentářů okamžitě odpovědělo, že je "ve formě" vždycky. Někteří jí dokonce navrhli, že by nic jiného než plavky už ani nosit neměla.

„Léto nikdy nekončí, když někdo vypadá takhle. Oblečení už nikdy nosit nemusíš,“ objevilo se pod snímkem.

„To je ale krásná žena... navždy mladá,“ okomentoval snímek jeden z fanoušků.

„Jsi úžasným příkladem toho, jak stárnout s elegancí,“ vzkázal Sharon jeden ze sledujících.

Zdroj: Instagram/@sharonstone

KAM DÁL: Lucie Borhyová zdraví ze Španělska: Ukázala dokonalé nohy.