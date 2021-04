Sharon Stoneová odpálila bombu. Nejslavnější scénu musela točit s odhaleným klínem

Půvabná herečka, která i ve svém pokročilém věku působí mladistvě a neztratila nic ze svého charisma, vydala svou životopisnou knihu před pár dny. Její obsah je velmi upřímný, nečekaně přímočarý a Stoneová se v ní nebojí přiznat fakta, která by si mnozí nezapsali ani do soukromého deníčku. Filmová hvězda a producentka vyšla na světlo s informacemi z privátního života, v němž si dosud prošla hodně krutými chvílemi.

Krutý otec děti bil

Její dětství v Pensylvánii nebylo moc veselé, otec rodiny své potomky hodně a často bil. S mladší sestrou Kelly byly sexuálně obtěžovány dědou Clarencem z matčiny strany. „Babička nás s ním zamkla v pokoji, když jsme byly ještě batolata. Už tenkrát to začalo. Když ležel v rakvi, píchla jsem do něj prstem, abych měla jistotu, že je po všem. Mně bylo 14 a Kelly 11, když konečně umřel a my byly volné,“ napsala herečka, která se jen o pár týdnů později velmi těžce zranila na koni. Roztrhla si krk a nebýt rychlé pomoci, zřejmě by vykrvácela. Kvůli velké jizvě prodělala několik plastických operací, aby jí neubírala na kráse.

Implantáty bez souhlasu

V osmnácti letech musela Sharon Stoneová podstoupit potrat, k němuž ji přinutil její první partner. „Odvezl mě tajně do Ohia, protože v našem státě jsem byla na zákrok moc mladá. Po návratu domů jsem strávila několik dní sama zamčená v pokoji, protože jsem hodně krvácela a bála se to někomu říct. Zničená prostěradla jsem pak nenápadně spálila,“ vzpomíná v knize herečka, která po dovršení plnoletosti utekla do New Yorku a podařilo se jí prosadit se ve světě modelingu.

V lince vzpomínek na soukromí se svěřila, že se z narkózy po vyjmutí nezhoubného nádoru v prsu v roce 2001 probudila s implantáty. „Po sundání obvazů jsem zjistila, že mám o číslo větší prsa. Podle lékaře mi prý měly lépe pasovat k objemu mých boků. Ten chlap si dovolil změnit tvar mého těla bez mého souhlasu, aniž bych to předem věděla.“ V ten samý rok ji však čekala mnohem horší zdravotní patálie. Sharon Stoneová prodělala mozkovou mrtvici.

S následky závažného onemocnění bojovala dalších sedm let a během té doby musela skousnout těžké podpásovky od kolegyň či soudkyně, která měla rozhodnout v péči o jejího syna. „Mnozí se ke mně chovali bezcitně, nikdo z nich nebyl ochotem pochopit, jak moc závažný zdravotní problém to pro ženy je a jak těžké je se z něj zcela zotavit. Mně to trvalo sedm let,“ a dodala: „Přišla jsem o všechno, musela jsem si vzít hypotéku na dům. Neměla jsem práci. Bývala jsem žádaná filmová hvězda. Já a princezna Diana jsme byly slavné - ona umřela a já prodělala mrtvici. A na obě se zapomnělo.“

Projekce s odhaleným klínem

Hvězda filmu Základní instinkt a matka tří adoptivních dětí neodhalila v autobiografii pouze šokující milníky ze svého života. Nebála se vypustit i pár dosud nevyřčených tajností, spojených s její prací v Hollywoodu. A mnohým se asi nebudou líbit. Zmíněným filmem prorazila definitivně mezi A-list stars v roce 1992 a nejslavnější scénu z policejní stanice, kdy si ležérně zapálí cigaretu a přitom si přehodí zkřížené nohy, musela natočit pod tlakem režiséra Paula Verhoevena bez kalhotek.

„Když mě pozvali na projekci, nebyla jsem v sále sama s Paulem, ale účastnilo se jí mnoho lidí, kteří tam ani neměli co dělat. Tehdy jsem poprvé viděla scénu s mou vaginou, dlouho poté, kdy mi říkali, že na plátně nebude nic vidět a je třeba točit bez spodních kalhotek, neboť bílá barva by se odrážela do kamery.“

Reakce režiséra Verhoevena na sebe nenechala dlouho čekat a obvinil herečku ze lži. Ale scéna nakonec ve filmu zůstala bez střihu. Proč? „Musela jsem se rozhodnout. Měla jsem několik možností a zvolila jsem to tak nechat. Bylo to správné pro film a pro tu scénu samotnou.“ K legendárnímu filmu o spisovatelce a policejním vyšetřovateli, kterého ztvárnil Michael Douglas, se Stoneová vrátila v knize několikrát. Přiznala, že si s hercem vůbec nesedli. Producent jim dokonce před natáčením doporučil sex, aby jejich erotické jiskření na plátně bylo realističtější. Nic takového se nestalo a oba jen podali profesionální herecké výkony před kamerou.

Koupila si Lea DiCapria

A když už jsme u hereckých kolegů, nemůžeme opomenout zmínku o Leonardu DiCapriovi. Vybavíte si film Rychlejší než smrt? Western s Sharon Stoneovou, který si vysloužil skvělou odbornou kritiku i návštěvnost v kinech? Psal se rok 1995 a Leo měl svou nejslavnější roli v Titanicu vepsanou teprve ve hvězdách.

Přesto už na castingu na mladého kovboje zaujal krásnou herečku natolik, že si ho do filmu jako spoluproducentka prosadila. „Tenhle chlapeček na konkurzu exceloval. Byl jediný, kdo dokázal na požádání věrohodně plakat a požádat svého umírajícího otce, aby ho miloval. Studio nechtělo neznámou tvář a prý když ho tak moc chci, mám si ho zaplatit z vlastních peněz. Tak jsem to udělala.“ Dnes je z DiCapria světová hvězda a zmíněný western patří k těm nejlepším, co byly v daném žánru natočeny.

Nezapomenutelné role

Herečka Sharon Stoneová natočila ve své kariéře mnoho kvalitních rolí, připomeňme třeba film Zlomené květiny, který propagovala v roce 2005 na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Nezapomenutelná je její hlavní role ve sci-fi Koule či v akčních kasovních trhácích Total Recall a Specialista. Skvěle zahrála roli vražedkyně odsouzené na smrt ve snímku Poslední tanec a za partnerku Roberta De Nira ve Scorseseho tříhodinovém Casinu získala sošku Oscara. V letošním roce pracuje na čtyřech filmových projektech.

