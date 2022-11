Vašek Matějovský ze seriálu O mě se neboj je divoch i ve skutečnosti. Přiznal počet žen ve své posteli i techtle s prostitutkou

Seriál O mě se neboj ukazuje příběh mladé maminky Evy, která se snaží rozvést se svým manželem Kryštofem. Tomu se ale nechce stěhovat z jejich společného bytu, na který mají manželé hypotéku. Ještě aby ano, když ji platí jen Eva. Kryštof, kterého ztvárnil Lukáš Příkazký, se totiž snaží podnikat s upomínkovými fotbalovými předměty a nijak zvlášť se mu nedaří. Jelikož se ho ale neochvějně drží víra, že to bude brzy lepší, odmítá si najít cokoliv dalšího.

Ztvárnil bohatého proutníka

V jedné z hlavních rolí se objeví Vašek Matějovský, který doteď neměl šanci zazářit tolik, jako se mu to povedlo tady. Hraje bohatého advokáta Martina, který se opije a místo toho, aby dorazil k rozvodovému stání jako právní zástupce Evy, užije si noc plnou vášní s bokovkou na jednu noc. Jeho partnerkou je ale Petra, dcera majitele advokátní kanceláře, kde Martin pracuje. Hraje ji krásná Veronika Lapková, která dává své postavě neuvěřitelnou ženskou jemnost. Situace, ve kterých by nejedna žena už křičela do všech stran, ona vznešeně přejde.

Když soud manželství nerozvede, bere to Kryštof jako znamení, že mají s Evou zůstat spolu. Ta to ale vidí trochu jinak. Martin, nedochvilný právník, jí jako satisfakci nabídne práci uklízečky u nich, později povýší na recepční. Postupně si k Evě získává sympatie, které se jeho partnerce Petře rozhodně líbit nebudou…

První dva díly mohou diváci už teď sledovat na placené platformě Voyo, v televizi bude první díl příští týden 10. listopadu 2022. Poslední díl potom vychází na konec roku.

Má seriálový svět novou hvězdu?

Herec se v roli našel perfektně. Je přirozený, role advokáta dychtícího po penězích mu sedí, a navíc mu nechybí kus romantické duše. Třešničkou na dortu je jeho pohledný vzhled, kterým jistě učaruje nejedné divačce. Pokud si seriál i v následujících dílech udrží své skvělé tempo, mohl by být "novým Markem Lamborou". Málokdo si ho ale spojí také s reality show Love Island, kde vtipně komentuje jednotlivé díly. Možná i proto, že diváci mohou slyšet pouze jeho hlas.

Pokud je vám ale povědomý i svým vzhledem, možná se zase tak úplně nemýlíte. Vidět jste ho totiž mohli už v seriálu Ulice, kde si zahrál postavu Mikuláše Seidla neboli Mikiho. Moderuje také na Fajn rádiu, kde ho mnozí přirovnávají k Leoši Marešovi. Nebere si servítky a práskne na sebe klidně cokoliv. V pořadu Smoothie z pekla Fajn rádia dokonce prozradil, že měl techtle s prostitukou a v posteli se mu vystřídalo až padesát žen. Vypadá to, že je pro roli milovníka z právní kanceláře naprosto stvořený!

