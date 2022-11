Nejkrásnější chlapeček filmového plátna: Jak dnes vypadá Mikey z filmu Kdopak to mluví?

David Lee Gallagher je americký herec kubánského původu. V únoru oslavil 37 let a aktivně hraje dodnes. Vystudoval University of Southern California a v reklamách se objevoval už jako batole. Vidět jste ho mohli také ve filmu Sám doma a bohatý 2: Vánoční přání z roku 1998, Strážce tajemství nebo Boogeyman 2. Jeho nejnovějším počinem je role Sawyera v americkém kriminálním televizním seriálu S.W.A.T. Zahrál si také v několika epizodách populárních Upířích deníků.

Kdopak to mluví

Milá a vtipná komedie ukazuje příběh účetní Mollie z New Yorku, kterou hraje Kirstie Alley. Ta se ve svých 33 letech zamilovala do svého klienta Alberta, který se ale v roli otce tak docela nevidí. Zůstane sama a při cestě do porodnice potká taxikáře Jamese. Nejenom, že ji dopraví do porodnice, kde přivede na svět svého syna Mikeyho, později jí také s hlídáním miminka vypomáhá. Malý Mikey všechny události kolem sebe komentuje, čímž dává i obyčejným situacím punc báječného komična.

Malého komentátora nadaboval v originále Bruce Willis. Původně to měl být Robin Williams, ale údajně si řekl o moc peněz. Teď toho možná lituje, protože Bruce dostal za dva týdny práce čtyři miliony amerických dolarů a 10 % ze zisku. Jelikož se film stal jednou z nejúspěšnějších komedií, obdržel dalších 14,5 milionu dolarů navíc. V březnu 2022 oznámila ale jeho dcera Rumer, že byla herci diagnostikována afázie, což je neurologická porucha řeči. Podle některých informací tak není herec schopen ve své profesi pokračovat, protože nemoc ovlivňuje jeho kognitivní vnímání.

Tvůrci slibovali remake

James, kterého si zahrál legendární umělec John Travolta, nese ve filmu příjmení Ubriacco. V italštině to znamená „opilý“, což má vystihnout jeho nespoutanou náturu. Ve druhém díle dabovala v originále Mikeyho sestřičku Roseanne Barr, pár rodinných psů ve třetím pak Danny DeVito a uznávaná herečka a bývalá manželka Woodyho Allena Diane Keaton.

V roce 1990 se tvůrci chtěli ještě přiživit na úspěchu slavné komedie, a tak vznikl seriálový spin-off Baby Talk. Po dvou řadách byl ale zrušen. V první polovině roku 2019 chtěla společnost Sony natočit filmový remake. Od oznámení záměru se však po jakékoliv další informaci slehla zem. Je možné, že natáčení ovlivnila světová pandemie, která přišla zhruba o půl roku později, nikdo to ale nepotvrdil.

První dva díly režírovala Amy Heckerling. Nápad jí vnuknul manžel, když po narození potomka všechny nastalé situace komentoval hlasem jejich dítěte. Třetího pokračování se už ale ujal Tom Ropelewski, což se na filmu nepochybně podepsalo. Poslední díl byl vnímán jako vůbec nejhorší. Ostatně, pokud zrovna netočíte Pána prstenů nebo Harryho Pottera, většinou je třetí pokračování už jen slabým pokusem. Pamatujete třeba na Pravou blondýnku v čele s Reese Witherspoon? O třetím pokračování, které vypráví o sestřenicích Elle Woodsové, už raději nikdo neslyšel. Podobný osud mají často již zmíněné spin-offy.

Zdroj: wikipedia.org, CSFD, imbd.com

KAM DÁL: Kevin ze Sám doma si přišel za natáčení na pěkný balík. Za druhý díl už si řekl padesátinásobek.