Eva Burešová ještě stále nemá jméno pro dítě. Dá si i tentokrát po porodu koktejl z placenty s ovocem?

Eva se sice o pohlaví nenarozeného dítěte s okolím nedělí, se jménem mají ale problém i tak. "Chci o každém jméně vědět víc, potom se mi přestane líbit," řekla Eva pro Blesk.cz. I přes únavu, která ji provází celé těhotenství, se nezastavila a do posledních dnů plnila své pracovní povinnosti. Teď už ale opustila Prahu a odpočívá u bazénu v Krnově. Vzhledem k extrémním teplotám určitě porod netrpělivě vyhlíží. Právě v krnovské porodnici přivede na svět svého druhého potomka, stejně jako pětiletého Nathaniela z předchozího vztahu.

Statečně zvládla rozchod s prvním partnerem

„Už jsem tu v klidu, hodně jsem v bazénu a těšíme se na příchod miminka,“ řekla pro Aha!. Vzhledem k tomu, že u prvního porodu měla s sebou dulu, která jí významně pomohla, lze očekávat, že se tentokrát rozhodne stejně.

S prvním synem se stala maminkou ve 23 letech, nikdy to ale neviděla jako svou nevýhodu. A to ačkoliv ji partner Michal Krásný krátce po porodu opustil. "Těžké to nemám. Těžké to mají maminky, které jsou s dětmi úplně samy, nejen bez partnera, ale i bez rodičů, bez jakékoliv pomoci. Nebo když mají dítě nemocné. Mně pomáhá maminka," řekla tehdy statečně.

Nechala si udělat koktejl z placenty

Po prvním porodu využila Eva formy zpracování placenty, která má oporou v čínské medicíně, a nechala si udělat kapsle, tinkturu a koktejl, který jí připravila dula. Krátce po porodu tak vypila část placeny ve směsi ovoce, což jí dodalo energii a pomohlo s regenerací. Přestože to pro někoho může znít poněkud šíleně, jde dnes již o běžné porodní přání maminek. „Pokud se mi podaří mít ještě jedno dítě, stoprocentně do toho půjdu znovu," řekla herečka.

Kapsle, které si nechala zpracovat, využila v období šestinedělí, kdy je tělo oslabené a potřebuje podpořit. Pomáhají k rozjetí laktace a uklidnění deprese, se kterou se maminky mohou po porodu potýkat. Změna, která s dítětem přichází, s sebou může nést některá úskalí. Tinktura se užívá delší dobu po kapičkách. Dodnes, když má Eva "nějaké špatné stavy", jak řekla, tak si pár kapek dá.

