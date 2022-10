Kevin ze Sám doma si přišel za natáčení na pěkný balík. Za druhý díl už si řekl padesátinásobek

Sám doma (v originále Home alone) je americký rodinný film, který natočil Chris Columbus. Dokonce byl nominován na Oscara za nejlepší hudbu za píseň Somwhere in My Memory. Hlavní postavou je malý chlapec Kevin McCallister, který shodou nešťastných okolností zůstane sám doma a je nucen zachránit dům před proradnými lupiči.

Rodina McCallisterových se vydává na vánoční výlet do Paříže, přičemž ráno před odletem zaspí. Ve shonu místo Kevina započítají při odjezdu syna souseda, který se přišel na odjezd podívat. A právě tehdy začne největší dobrodružství Kevinova dosavadního života.

Co jste o filmu možná nevěděli?

Někteří se domnívali, že si ve filmu zahrál Elvis Presley, který byl tou dobou už 13 let po smrti. Podporují to konspirační teorie, které kolem smrti umělce vznikly. Mělo jít o muže, který stojí za Kevinovou matkou na letišti ve frontě, když se snaží přesvědčit pracovníky, že musí odletět za synem. Bojový plán, který Kevin v ikonické scéně filmu rozvine, nemalovali rekvizitáři, ale sám Macaulay Culkin. Daniel Stern, představitel jednoho z lupičů, souhlasil, že mu mohou na tvář posadit živou tarantuli, nesměl ale křičet, aby pavouka nevyděsil. Kanál na platformě Youtube s názvem "Screen Junkies" požádal lékaře o analýzu zranění Mokrých banditů. Výsledkem je, že by - vzhledem ke zraněním - zemřeli minimálně dvakrát. Dům rodiny McCallisterů byl v roce 2007 vymazán z aplikace Google Earth, aby se před ním nesrocovaly davy fanoušků. Ve skutečnosti ho najdete ve městě Winnetka, stát Illinois. Záběr, kdy Kevina málem porazí dodávka, je puštěný pozpátku. Pro roli otce Kevina se uvažovalo o Michaelu Douglasovi, Sylvesteru Stalloneovi, Johnu Travoltovi, Tomu Hanksovi nebo například Harrisonu Fordovi. Za první díl měl Macaulay Culkin inkasovat 100 tisíc dolarů. Za ten druhý si podle některých zdrojů přišel už na 5 milionů. Film se dostal do Guinessovy knihy rekordů jako nejvíce výdělečná komedie v kinech. Celkem měl film vydělat 533 milionů dolarů. Ve scéně, kdy Marv šlape na vánoční ozdoby, skutečnou bolest neprožíval. Ozdoby byly ve skutečnosti z cukru a Marv měl na sobě ponožky tělové barvy. Roli Kevinova bratrance Fullera si zahrál bratr Macaulaye. Jeho jméno je Kieran. Existoval ještě jeden scénář k filmu. V něm je hlavou "zločinecké skupiny", která chce vykrást dům McCallisterů, Kevinův strýček Frank. Od toho se nakonec upustilo. Dům na stromě postavili jen kvůli filmu. Po natočení snímku ho zbourali. První natočenou scénou byla ta v obchodě, kde Kevin kupuje zubní kartáček. Interiéry domu se natáčely ve školní tělocvičně New Trier West High School v Northfieldu.

Zdroj: CSFD.cz, reflex.cz, wikipedia.org

KAM DÁL: Marek Lambora v nejžhavějším klipu podzimu: S růžovou zpěvačkou předvedli vášeň i chtíč.