Sylvester Stallone ukázal své nádherné dcery. Jejich budoucí nápadníci to nebudou mít jednoduché

Hvězda filmů Rocky a Rambo se stala hollywoodskou ikonou osmdesátých a devadesátých let. Akční filmy i sportovní dramata s jeho podpisem zná každý, na vrchol se však dostával velmi složitě. Úspěch však přišel a s ním postupně i pět dětí. Dcery Sistine a Scarlett jsou však bezesporu nejkrásnější.

Erotický film

Sly, jak je Sylvestru Stallonovi přezdíváno, není žádný trouba bez vzdělání. Absolvoval univerzitu ve Švýcarsku a následně i v Miami. Od mládí však snil o filmové profesi, a tak byl schopný v prvním projektu v podstatě riskovat kariéru za každou cenu. Ještě předtím je důležité zmínit, že mládí rozhodně neprožíval jako svatoušek. Jeho rodina žila v bídě a on se spíše potloukal po ulicích, stal se z něj zlodějíček a grázl, kterému změnil život až box.

Stallone zároveň trpí tím, že má zčásti ochrnutý obličej, což mu nepomáhalo v dětském kolektivu. Jeho osobní zkušenosti s životem napraveného grázla částečně otiskl do scénáře k filmu Rocky, který mu vynesl Oscara a nesmrtelnou slávu. Jeho první film byl přitom na hraně pornografie. Dnes už má však zcela jiné starosti.

Sly a jeho děti

Stallone je ikonou, akčním hrdinou, inspirativním boxerem, moudrým akčním hrdinou a nebezpečně charismatickou osobností. Jeho pomuchlaná tvář však nepatří mezi ty nejkrásnější na světě. O to větší překvapení vás bouchne do očí, když se podíváte na jeho dceru Sistine.

Sly si neodpustí k podobným fotkám moudré vyznání otcovské lásky. „Není nic krásnějšího než respekt a láska od dětí, které milujete,” připsal Stallone k jedné z krásných fotografií s druhou dcerou Scarlet. No, budoucí nápadníci to s tchánem rozhodně nebudou mít lehké. Kdo chce totiž za otce své budoucí manželky Ramba? To chce bezesporu odvahu.

