Zázrak, nebo jen náhoda? Tragickou nehodu plného letadla přežila jen čtyřletá dívka

Letadlo mělo cestující přepravit z letiště Saginaw v Michigenu na letiště Johna Waynea v kalifornské Santa Anně mělo na své trase dvě mezipřistání. Na to druhé v Phoenixu už ale nedošlo. Při vzletu z místa prvního mezipřistání v Detroitu došlo k tragédii, které se v historii letectví naštěstí mnoho dalších nevyrovná.

A to i přesto, že v kokpitu seděl více než zkušený pilot John Maus, který létal již přes třicet let a doposud vždy bylo možné se stoprocentně spolehnout na jeho profesionalitu. Spolupráci s ním si pochvalovali i další piloti, kteří s ním spolupracovali. Toho dne ale mělo všechno skončit - nejen pro Mause, ale bohužel také pro jeho pasažéry.

Plně naložené letadlo

Jak mohlo k takovému neštěstí vlastně dojít, navíc když právě v Detroitu proběhla prohlídka letounu před dalším startem? Vše se odehrálo několik málo minut po půl deváté večer místního času. Šestičlenná posádka se tou dobou starala o 149 cestujících, mezi nimiž bylo i jedenadvacet dětí. Letadlo bylo prakticky plné a dosahovalo bezmála nejvyšší povolené hmotnosti. I tak ale bylo stále všechno v mezích povolené normy.

Když ve 20:35 dostal pilot pokyn ke startu, měl si zároveň přeladit rádio na novou frekvenci, na což ale pravděpodobně nedošlo. Navíc bylo nutné přeprogramovat palubní počítač a přizpůsobit se kratší vzletové dráze, než bylo původně plánováno. Pak přišel první problém, když pilot minul zatáčku a musel opakovat nájezd na dráhu. Nastala tříminutová přestávka, než přišlo definitivní a osudové povolení ke startu.

Start - a pak přišel konec

V rychlosti kolem tří set kilometrů za hodinu se letadlo konečně zvedlo z ranveje, ale okamžitě se dostalo do problémů. Technická závada se projevila hned při startu, ve výšce přibližně patnácti metrů. Rychlost se stále snižovala a letoun znovu začal klesat, až se dostal tak nízko, že levým křídlem zavadil o lampu na parkovišti u letiště. Katastrofě se již nedalo zabránit. Další náraz přišel o budovu tamní autopůjčovny, ale to už bylo letadlo v plamenech. O několik málo sekund později se dokonce jeho trup docela rozpadl a jeho kusy se rozletěly do okolí.

Osud, nebo zázrak?

Bylo prakticky jisté, že z tohoto pekla nemohl nikdo uniknout. A přece se doslova zázrakem nakonec podařilo najít jednu malou dívku. Jmenovala se Cecilia Cichan a v letadle spolu s ní domů z návštěvy příbuzných letěli i její rodiče a o dva roky starší bratr. Dívenka byla popálená, když ji záchranáři vyprostili ze sedala, v němž zůstala upoutaná; lékaři zjistili, že má zlomeniny nejen na končetinách, ale dokonce i na lebce. Přesto přežila, i když jako sirotek. O děvčátko se po jeho uzdravení postarala sestra její matky s manželem, ale i když z nehody jako zázrakem vyvázla živá, po celý život ji provázejí traumata, o nichž se dokázala rozpovídat až v roce 2011.

Proč vlastně letadlo spadlo a odsoudilo tak bez jediného dítěte všechny na své palubě k smrti? Výsledek vyšetřování přinesl jasnou zprávu: Šlo o sérii chyb pilota…

