Coco Chanel: Ze sirotka milionářkou. V osobním životě se jí ale moc nedařilo

Coco Chanel vyrůstala ve francouzském chudobinci Saumur a v sirotčinci v Dordogne. Jako mladá žena začala vystupovat v nočním klubu Moulins, kde jednoho večera odstartovala svou pohádkovou kariéru v módním průmyslu.

Chudoba a hlad

Coco nakonec měla téměř vše, o čem snila. Na stříbrném podnose to ale nezískala. Poté, co její matka zemřela, byla přemístěna do sirotčince, kde dětem často nedávali dostatečně najíst. Několik let tam tak trpěla hlady.

Uvědomila si, že už se nikdy na pokraji vyhladovění ocitnout nechce, a tak se z katolického prostředí sirotčince přesunula do nočního klubu, aby si mohla vydělat na živobytí. Nebylo to ale jen tak. Často byla nucena vystupovat před neurvalými a hrubými muži, nikdy nevěděla, co ji daný večer čeká, nebyla to zkrátka žádná práce snů.

Jednoho večera svým kabaretním vystoupením zaujala dědice textilního impéria Étienna Balsana. Ten poté v roce 1907 pozval Coco do jeho venkovského sídla poblíž Paříže. Z tehdy 23leté dívky se tak stala jeho milenka.

Nakonec souhlasil s tím, že Coco pomůže s podnikáním v módním průmyslu. Poskytl jí finanční podporu a také jedno patro svého bytu v Paříži, ze kterého si Coco udělala svůj módní butik.

Sociální normy ji nezajímaly

Chanel rozhodně nebyla svázána tehdejšími striktními sociálními normami. Měla krátký účes, milovala pánský styl oblečení a téměř nebylo možné ji spatřit bez cigarety v ruce. Navíc dělala věci, které by tehdy naprostou většinu žen ani nenapadly.

Jednou z aktivit, kterými tehdy pohoršovala přihlížející, bylo hraní póla společně s muži v pánském oblečení. Měla zkrátka ráda své pohodlí.

Její životní láska jí zlomila srdce

Coco Chanel se zamilovala do britského aristokrata Arthura Capela, kterého poznala skrze svého tehdejšího přítele. Dokonce kvůli němu Balsana opustila.

Capelovi se na Coco údajně líbilo, že je svá, nesvazovala se do těsných korzetů a cenila si svého pohodlí. Arthur s ní tak mohl bez problému vyrazit na víkendové výlety nebo se pustit do nějakého sportu. Většina žen totiž tehdy nosila tak upnuté korzety, že téměr nemohly ani dýchat, natož se pořádně hýbat.

Capel jí pomáhal s jejím módním impériem a udržoval s ní intimní vztah celou dlouhou dekádu, nakonec jí ale zlomil srdce. Svolil totiž ke svatbě s aristokratkou Lady Sian Wyndham. Zanedlouho poté zemřel při tragické autonehodě. Coco byla jeho smrtí naprosto zničená.

„Buď také zemřu, nebo dokončím, co jsme spolu začali,“ prohlásila tehdy Coco Chanel a vybudovala jednu z nejúspěšnějších módních značek na světě.

Zdroj: France Today

