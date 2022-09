Prince William a Kate Middleton: Příběh jako z pohádky dojal celý svět. Jak se poznali?

Kate a William spolu studovali na univerzitě v St. Andrews. Prý to ale tak docela láska na první pohled nebyla. Nejdříve se nějakou dobu poznávali jako kamarádi. Kate dokonce byla tak nervózní, že když poprvé uviděla prince Williama, zrudla a utekla.

Kate a William se nejdříve stali dobrými přáteli

„Když jsem se poprvé setkal s Kate, věděl jsem, že je na ní něco speciálního. Věděl jsem, že je to něco, co bych možná chtěl dále prozkoumat, ale nakonec jsme na chvíli zůstali jen přáteli,“ svěřil se princ William, jak vypadaly začátky jeho vztahu s Kate Middleton pro ITV News.

Podle Williama to bylo to nejlepší rozhodnutí. Právě to, že byly nejdříve jen přáteli, jim údajně pomohlo si jejich vztah udržet. „Naše přátelství se stalo solidním základem našeho vztahu,“ řekl. „Jsem přesvědčený o tom, že nám to dalo obrovskou výhodu,“ pokračoval.

Zatímco byli přáteli si uvědomili, že sdílejí spoustu zájmů a vždy si mají co říct. Čas, který spolu trávili, si už tehdy náramě užívali. Dokonce se spolu i nastěhovali do bytu se čtyřmi ložnicemi, ve kterém spolu nějaký čas žili jako přátelé ještě s dalšími jejich kamarády. Nakonec jeden zlomový bod odstartoval jejich romantický vztah. Byla jím módní přehlídka.

Osudová módní přehlídka

Kate se na univerzitě věnovala umění. I proto se během studia v roce 2002 objevila i na univerzitní módní přehlídce s názvem Umění svádění. Na sobě tehdy měla průhledné šaty, ze kterých vykukovalo její spodní prádlo. To byl údajně ten osudový moment, kdy se Kate ve Williamových očích proměnila z kamarádky v něco víc.

O rok později se přestěhovali do jejich vlastního bytu, kde se William údajně snažil Kate ohromit jeho kulinářskými dovednostmi, moc se mu to ale nedařilo. „Snažil jsem se na Kate udělat dojem tím, že jsem se pokoušel o přípravu luxusních večeří, všechno se mi ale připálilo, nebo vylilo, zatímco Kate seděla v pozadí,“ svěřil se William.

Svůj vztah tajili celý rok. To, že jsou spolu věřejně oznámili až 1. dubna 2004. Poté se na nějaký čas rozešli, ale znovu si k sobě našli cestu.

Nyní jsou pyšnými rodiči prince George, který se páru narodil v roce 2013, princezny Charlotte, narozené v roce 2015 a prince Luiho, kterého přivítali v roce 2018.

Zdroj: People

