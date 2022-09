Smrt královny Alžběty II.: Nechá si Karel III. korunu, nebo nastoupí William? Jaké kroky teď království čekají?

Britská královna Alžběta II. byla dáma, které se mohl vyrovnat jen málokterý světový panovník. Po celou dobu svého působení na trůnu vždy stála za svojí zemí a toho si její národ také náležitě cenil. Dožila se 96 let. Novým britským panovníkem je její syn Karel III., který je tak nejdelším britským čekatelem na trůn.

Špatné tušení z Balmoralu

Když se do skotského panství v Balmoralu začala sjíždět královnina rodina i lékaři, většina světa už tušila, že je zle. A to, ačkoliv před vydáním zprávy o královnině smrti někteří stále doufali ve šťastný konec. Za královnou se vydal nejen její syn a nynější britský král Charles s manželkou Camillou, ale také další muž na listině těch, kteří se patrně jednou dočkají královské koruny, princ William. Dále například vévoda z Yorku s manželkou Sophií, hraběnka z Wessexu, princezna Anna, a dokonce i královnin vnuk Harry, který do Balmoralu přicestoval bez své ženy Meghan. To zřejmě britský lid, po jejím velmi sobeckém projevu, kdy zmínila několikrát sebe, ocenil. Teď však vyvstávají otázky, proč nebyla svému manželovi v těžkých chvílích oporou.

O královnu si dělal před její smrtí starosti také arcibiskup z Canterbury Justin Welby. „Moje modlitby a modlitby lidí v církvi a národu jsou dnes s Jejím Veličenstvem královnou. Kéž Boží přítomnost posílí a uklidní Její Veličenstvo, její rodinu a ty, kteří se o ni v Balmoralu starají.” Modlitby bohužel nepomohly.

Britská královna Alžběta II. zemřela v 96 letech. Úmrtí potvrdil Buckinghamský palác. Novým panovníkem Spojeného království se stal její syn Charles, dosud princ z Walesu.

Přípravy na nejhorší

Už ve chvíli, kdy se o královnu její nejbližší starali a strachovali, se jiní - jakkoliv se to může zdát kruté - museli připravovat na nejhorší scénář, který mohl kdykoliv přijít. Nebyli tak daleko od pravdy. Ostatně scénář prvních dnů po odchodu britského panovníka z tohoto světa již v minulosti sama královna podrobně probírala s odborníky a schválila jej. Podrobnosti takzvané Operaci London Bridge, která byla odstartována ve chvíli, kdy ona sama vydechla naposledy, znala velmi dobře.

Přesně daný postup

Vládní stránky zčernaly. Deníky a další periodika byly připraveny dopředu, proto jsme mohli v televizi vidět velmi podrobné reportáže o životě královny. Neušily je na koleni minuty po oznámení její smrti. Byly připraveny už celé měsíce. Například The Times má podle vlastního prohlášení připravena smuteční vydání na celých jedenáct dní dopředu. Do černé se oblékne také Buckinghamský palác. Sejde se Parlament a předseda vlády se setká s královniným nástupcem, tedy novým panovníkem, který má podle plánu v šest hodin večer pronést smuteční projev k národu. Je pravděpodobné, že se ho tak dočkáme právě dnes. Královna podle dostupných informací skonala odpoledne, zpráva se v médiích objevila večer. Vlajky budou viset na půl žerdi, ceremoniální předměty budou vloženy do černých schránek, po zemi budou znít salvy k poctě panovnice.

Zpátky domů

Plány také počítají s převozem těla panovnice z místa jejího skonu buď vlakem, nebo pohřebním vozem do trůnního sálu Buckinghamského paláce. Po dalších pěti dnech bude přesunuto do Westminster Hall, kde má být rakev po tři dny vystavena, aby se mohl truchlící národ s královnou rozloučit. Státní pohřeb se uskuteční desátý den po královnině úmrtí, který bude také dnem národního smutku. Obřad povede arcibiskup z Canterbury a její ostatky pak spočinou v kapli svatého Jiří na hradě Windsor.

Neuctivé? Vůbec ne!

Zdá se to morbidní a neuctivé? Ale vůbec ne. V případě, kdy je nutné zorganizovat celonárodní pietu, jsou takové přípravy na místě. Jen tak je možné předejít chaosu, který by nastal ve chvíli, kdy by stát žádné podobné plány neměl. Ostatně kromě Operace London Bridge, vztahující se přímo ke královně, je již připraven také scénář Menai Bridge, jenž počítá s posledním dnem prince Chalese, a Forth Bridge byl již použit po skonu prince Philipa. Jakmile se úředníci dozvěděli o smrti královny-matky, spustili Operaci Tay Bridge. V královské rodině to tak zkrátka chodí.

Bude zajímavé sledovat, zda Charles skutečně zaujme místo panovníka, nebo předá korunu Williamovi. Přeci jen se zdá, že jeho syn je ve tvorbě mezinárodních vztahů o něco aktivnější. Zdálo by se to rozumné. Charles ale na korunu čekal tak dlouho, že existuje pravděpodobnost, že skutečně bude chtít vládnout a jen tak se jí nevzdá. Zda babiččina smrt donutí prince Harryho, aby se usmířil se svojí rodinou, si budeme muset pár měsíců počkat. Jistě však své manželce nepoděkuje, že ho přestěhovala, a proto byl v posledních týdnech života královny úplně někde jinde... Podle posledních informací na rozloučení se svou babičkou přijel princ Harry pozdě.

Zdroj: en.wikipedia, politico

