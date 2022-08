Královna Alžběta II. byla několik let řidičkou náklaďáku a mechaničkou

Když v září 1939 vypukla druhá světová válka bylo princezně Alžbětě pouhých 13 let. Krátce po začátku německého bombardování Londýna byla i s její sestrou Margaret evakuována do bezpečí na hrad Winsdor, který leží mimo hlavní město. Spolu s nimi bylo před bombardováním evakuováno více něž tři miliony dětí, které tak byly nuceni opustit své rodiny a uchýlit se do menších měst a na venkov.

Dokonce i přes svůj věk byla malá princezna Alžběta svému lidu za druhé světové války obrovskou podporou, v říjnu 1940 promluvila v rozhlasu k dětem, které byly rozděleny od svých rodin.

„Tisíce z vás v této zemi museli opustit své domovy a odloučit se od svých otců a matek. Moje sestra Margaret Rose a já s vámi soucítíme, protože z vlastní zkušenosti víme, co to znamená být daleko od těch, které milujeme ze všeho nejvíc. Vám, kteří nyní žijete v novém prostředí posíláme poselství opravdové soustrasti a zároveň bychom rády poděkovali milým lidem, kteří Vás přivítali ve svých domovech v zemi," vzkázala tehdy pouze třináctiletá princezna.

S postupem času za druhé světové války ukazovala čím dál tím více svou kuráž a podporovala svůj lid.

V roce 1943 založila kampaň "Kopej pro vítězství," prostřednictvím které motivovala anglické občany, aby využili veškeré místo na jejich zahradách k pěstování zeleniny. Snažila se tak bojovat s nedostatkem potravy v zemi.

Nakonec zkrátka nemohla jen sedět ve svém paláci, chtěla přiložit ruku k dílu. Svého otce tehdy prosila o dovolení celé měsíce, nekonec se jí podařilo ho přesvědčit.

Tehdy osmnáctiletá princezna se tak v roce 1944 připojila k ženské pomocné službě, která se nazývala Second Subaltern. Mladá Alžběta tehdy oblékla kombinézu a podstoupila v Londýně cvičení potřebné k tomu, aby mohla v druhé světové válce sloužit nejen jako řidička náklaďáku, ale i mechanička.

Stala se tak jedinou členkou královské rodiny, která vstoupila do ozbrojených sil a zároveň je jedinou žijící hlavou státu, která sloužila v druhé světové válce.

Zdroj: National WWII. Museum New Orleans, History

