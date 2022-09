Chce být Meghan Markle jako princezna Diana? Lidé jí mají dost, nadávají jí do imbecilů a pitomců

Za svůj poslední rozhovor médiím, kterým si Meghan Markle znovu neodpustila strhnout na sebe veškerou pozornost, si rozhněvala celou Jihoafickou republiku. Prohlásila totiž, že když se v Londýně v roce 2019 připravoval muzikál Lví král, jeden z jihoafrických členů souboru jí řekl: "Když jste se přivdala do této rodiny, radovali jsme se v ulicích stejně, jako když Mandelu osvobodili z vězení."

Je to návrat Meghan na sociální sítě?

Vnuk Nelsona Mandely na to okamžitě reagoval v deníku Daily Mail, který řekl, že pochybuje o tom, že se tato konverzace vůbec udála a že takové události rozhodně nelze stavět na roveň. Meghan také upozornila, že uvažuje o obnovení svého účtu na sociálních sítích poté, co ho musela na žádost královské rodiny zrušit. V posledních dnech také představila svůj nový podcast na Spotify. První díl, který představila, byl rozhovor s tenisovou hvězdou Serenou Williams.

Skoro to vypadá, že se nemůže smířit s tím, že se přivdala do rodiny, kde jsou zkrátka nějaká pravidla a potřeba vystupovat vůči veřejnosti. Královská rodina je symbolem státnosti a jistot, Meghan to ale v posledních letech hrubě narušuje. Veřejnost dodnes spekuluje, zda odluka od britské rodiny, kterou s princem Harrym šokovali i královnu Alžbetu II., byla princova volba, nebo pouze jen její.

Vždy si pustí pusu na špacír

Meghan to teď schytává ze všech stran. Zřejmě nejvýraznější vlaštovkou byl rozhovor Oprah Winfrey, kterou samotnou překvapilo, kam manželka britského prince zašla. Když začala hovořit o rasismu a údajných spekulacích o barvě kůže jejího syna, zůstal v šoku nejen celý svět, ale i moderátorka. „Neměla jsem tušení, že to bude mít takový dopad. Chtěli vyprávět svůj příběh, a to co možná nejupřímněji,“ podělila se Winfrey.

Meghan, vévodkyně ze Sussexu, si splnila pohádku, po které touží nejedna žena. Z béčkové americké herečky se vyšvihla až na členku britské královské rodiny, a to 19. května 2018. Znepokojení vzbuzovala také tím, že už byla jednou rozvedená, což bylo na britskou rodinu ojedinělé, aby si princ bral rozvedenou ženu. V srpnu téhož roku oznámili s britským princem Harrym očekávání prvního potomka. Po částečném rozchodu s britskou královskou rodinou se v lednu 2020 usídlili na Vancouver Island v kanadské provincii Britské Kolumbie. V současnosti mají žít v malé obci Montecito, která leží kousek od Santa Barbary v Kalifornii.

I pro veřejnost bylo vůbec nejpřekvapivějším momentem Meghanino osočení britské královské rodiny z rasismu. Vyjádřila se také o údajných spekulacích jednoho člena královské rodiny ohledně barvy kůže jejich společného syna Archieho. Meghan má totiž afroamerické kořeny.

Role trpitelky

Černá ovce královské rodiny už se dlouho staví do role trpitelky, které Británie skoro jen ubližuje. Uvědomuje si vůbec, koho si vzala? Pro svůj rozhovor v New Yok Magazine prohlásila, že ji princ Harry osočil, že svým odchodem z Británie ztratil prince Charlese. Stále více to vypadá, že Harry není odchodem tak nadšený, jak by Meghan chtěla. Dále osočila britská média, že jejího syna nazývají slovem na "N" (hanlivý výraz pro černošského občana), protože s nimi nechce sdílet jeho fotografie.

To rozčílilo australského rozhlasového moderátor Kyla Sandilandse, který se mimo jiné pozastavil nad tím, jak tohle může vůbec Meghan vědět, když neuvádí žádná jména lidí či redakcí, kde by se o jejím synovi mělo takhle mluvit. Možná pod návalem emocí ji poté nazval imbecilkou.

Velmi podobně na ni reagovala britská moderátorka Natalie Barr, která po Meghanině přirovnání sebe samé k Mandelovi o ní prohlásila, že je "tosser", tedy blbec. Plejáda útoků na britskou rodinu tak pokračuje, veřejnost toho však má tak akorát dost. Podkopává nejen svou důvěryhodnost, ale také ohrožuje respekt veřejnosti k sobě samé. Téměř všichni už jí mají tak akorát dost... Co na to asi princ Harry, který přišel o rodinu a žije v téhle mediální válce? Meghan se tolik touží stát v očích veřejností novou princeznou Dianou, že se jí daří pravý opak. Princezna lidských srdcí je zkrátka jen jedna...

Zdroj: Daily Mail, Super, Wikipeda, Extra

KAM DÁL: Ztrácí seriál ZOO diváky? Burešová nechce zpět, Urban už netočí a placené předpremiéry nebudou.