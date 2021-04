Kate a William slaví 10 let od svatby. Proč se princ sňatku panicky bál a došlo i na krátký rozchod?

Jejich kroky se poprvé zkřížily v útrobách Univerzity St. Andrews, kam oba nastoupili v roce 2002 jako nováčci. „Vlastně si myslím, že jsem zrudla, když jsem tě potkala. A tak jsem nějak odcupitala, moc jsem se styděla,“ připomněl britský deník The Mirror prohlášení vévodkyně Kate z jednoho ze společných rozhovorů, které s princem několikrát vedli před médii společně.

Princ suchar

V tu dobu měli každý jiné partnery, ale stali se z nich přátelé. William začal studovat dějiny umění společně s Kate, ale necítil se v tomto oboru dobře. A právě ona mu byla oporou, když řešil rozhodnutí obor opustit a přejít na geografii, která mu byla mnohem bližší. Na toto období zavzpomínal i princ: „Strávili jsme spolu víc času, užili si spoustu legrace a uvědomili si, že máme stejné zájmy. Má opravdu nemravný smysl pro humor, což mi pomáhá, neboť já jsem v tomto ohledu dost suchar.”

William svou manželku Kate oslovuje v soukromí Babykins, ona mu říká Velký Willie. Na jejich svatbu ale vůbec nemuselo dojít. V počátku jejich vztahu to byl právě princ, kdo si nebyl jist tím, že se chce ve 22 letech "upsat" pevnému trvalému vztahu, který bude směřovat k manželství. Poprvé se políbili ve švýcarském letovisku Klosters v dubnu 2004 a jakmile jejich vztah prosákl na veřejnost, okamžitě se vyrojily zuřivé spekulace o chystaných zásnubách. Expertka na britskou královskou rodinu Katie Nichollová k tomu říká: „William se začal cítit ve vztahu až "klaustrofobicky" a zprávy o jejich krátkém rozchodu zřejmě nebyly pouhé spekulace.“

Bál se tlaku rodiny

Robert Jobson ve své knize William's Princess (Williamova princezna) k tomuto období napsal, že mu zdroj z paláce prozradil: „Princ William se o Kate Middletonové svěřil jednomu ze svých nejlepších přátel. Naznačil, že vztah začíná být trochu zatuchlý a pomýšlel na to, že by mohlo být vhodnější být jen přáteli. Už nějakou dobu je ve vztahu nešťastný. Pravdou je, že si myslí, že až na jaře odmaturují, vydají se každý vlastní cestou.” Neudělali to a první největší krizi vztahu ustáli. William se sňatku s Kate totiž až panicky bál, protože měl na paměti osud vztahu svých rodičů. Princ Charles byl rodinou i okolím téměř donucen vzít si za ženu Dianu a William se děsil opakování historie. V roce 2005 se dokonce při jednom z rozhovorů sesypal a reportérovi špitnul: „Podívej, je mi teprve 22, proboha. Jsem příliš mladý na to, abych se ženil. Nechci se ženit, dokud mi nebude aspoň 28 nebo možná 30.“

Když se princ William a krásná Kate brali, bylo již následníkovi trůnu 33 let, jeho partnerce o rok více. Zasnoubili se na soukromé cestě po Keni rok před sňatkem a jejich manželství trvá 10 let. Zdá se, že bez poskvrny ustálo i nedávnou rodinnou roztržku s princovým mladším bratrem Harrym a jeho ženou Meghan. Ti se před rokem rozhodli vzdát se všech výhod i povinností, plynoucích z příslušnosti k britské monarchii, odstěhovali se do USA a následné mediální přestřelky vystavěly mezi oběma páry vysokou zeď. Především William nemůže americké herečce odpustit její obvinění vůči Kate.

Na důkaz spokojeného manželství a fungujícího vztahu se nechali manželé vévoda a vévodkyně z Cambridge u příležitosti výročí svatby vyfotografovat v objetí a plni pozitivních úsměvů. Na výsledných snímcích sice chybí jejich tři děti, princ George, princezna Charlotte a princ Louise, avšak focení se údajně zúčastnily. Královská rodina tyto fotografie nezveřejnila, neboť dle protokolu patří dnešní den pouze odkazu jejich rodičů a jejich velkému dni.

