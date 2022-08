Doplňky, které nesmí chybět v arsenálu žádné ženy

Šperky

Šperky patří k naprostému základu. Jedná se o velmi osobní věc, která se často dědí z generace na generaci. K mnoha kouskům máte také jistě osobní vztah, protože vám je někdo daroval. Navíc díky nim můžete získat jedinečný styl a přizpůsobit ho vždy oděvům a události. Mezi nejoblíbenější druhy kovů, ze kterých se dnes šperky vyrábí, patří:

zlato (bílé zlato),

stříbro,

rose gold,

chirurgická ocel.

Dříve platilo, že se musí všechny šperky sladit. Když měla žena stříbrné náušnice, musela mít také stříbrný řetízek a prsten, aby všechno ladilo. Dnes je velmi populární materiály kombinovat, takže nad tím nemusíte tolik přemýšlet. Briliantové šperky jsou jedinečnou možností pro společenské události. Fungují ale také jako krásný dar pro blízkou osobu.

Šátky a šály

Možná vás to překvapí, ale šátek (v teplejších měsících) a šála (v zimě) patří k velmi univerzálnímu doplňku, který můžete využít pro každou příležitost. Společenské šaty i neformální oblečení do práce díky nim bude vypadat kouzelně. Šátek nemusíte používat jen na krk. Je to jistě první možnost, která vás napadla. Mnoha lidem to není příjemné nebo se to zrovna nehodí do počasí.

Nemusíte zoufat. Šátek můžete použít jako stylovou ozdobu do vlasů. Stačí, když si ho zavážete kolem gumičky u culíku místo stuhy. Uvázat si ho můžete dokonce kolem celé hlavy a získat stylovou čelenku. Krásně a velmi zajímavě bude vypadat také v případě, že ho přivážete na kabelku. Nemusíte ho mít proto vůbec na těle a stejně v davu jednoznačně vyniknete.

Kabelka

Kabelka je nejen stylovou, ale také velmi praktickou ozdobou každé ženy. Tento produkt je jednoznačně produkt, který doma nikde nenecháte. V obchodech můžete najít obrovské množství tvarů, barev, velikostí i materiálů, ze kterých lze pohodlně vybírat. Kožené kabelky jsou nejlepší investicí, protože vám vydrží po mnoho let ve stejném stavu a hodí se k elegantnímu i ležérnímu oblečení. Kabelka je nezbytným módním doplňkem, se kterým můžete úžasně experimentovat.

Investice do kvality ale zůstane vždy nejlepší volbou. Z materiálů můžete vybírat kůži, koženku nebo látku. Moderní jsou také háčkové kabelky, které budou působit velmi extravagantně. Vybírat můžete také z udržitelných materiálů. Zde si budete vždy jisti, že výrobci použili nejlepší materiál, který neškodí životnímu prostředí, a dali si záležet na výrobě každého kusu.

Parfém

Parfém je doplňkem, který každou ženu definuje. Lidé si vaší vůně okamžitě povšimnou a budou si ji dlouho pamatovat. Vzpomínky i životní zážitky, stejně jako lidi máme často spojené s vůněmi. Většina žen obvykle vlastní hned několik voňavek, aby je mohly měnit podle nálady, společenské příležitosti nebo ročního období. Mezi nejoblíbenější značky patří:

Lancôme,

Chloè,

Giorgio Armani,

Yves Saint Laurent.

Je na každé ženě, jestli si zvolí pro daný den něco sportovního, elegantního nebo romantického. A jestli bude vonět po citrusech nebo květinách. Možností je nespočet. Úžasnou možností jsou také miniaturní verze flakonů od parfému, který se vejde do každé kabelky, a můžete ho mít neustále po ruce. Na zimu budou vhodnější intenzivnější vůně, zatímco pro léto je nejlepší lehká parfémová voda.