Strašidelný nález v horách: Trosky dávno ztraceného letadla vydaly děsivé tajemství

Dávno ztracené letadlo se znovu objevilo na scéně po téměř čtyřiasedmdesáti letech. Trosky našly Pamele Aitken a její kamarádka Kathryn Gaffney na pro ně tradiční procházce do přírody. Když si všimly něčeho, co do krajiny nepatří, nejprve neměly ponětí, o co jde. Nevěřily svým očím, když jim došlo, že jde o letadlo "parkující" na Irish Law Mountain.

Cestovalo v něm 20 lidí

Stačila chvilička, aby zjistily, že jde o trosky letadla, které se v dubnu 1948 vzneslo z londýnského letiště a mělo namířeno do Glasgow. Na palubě tenkrát bylo dvacet cestujících. Nikdo nezemřel, třináct lidí však bylo zraněno. „Neuvěřitelné, kolik tam toho ještě bylo. Některé věci byly stále neporušené,“ tvrdila DailyRecord Pamela.

Nejtragičtější letecká nehoda na území Československa nebo Česka se odehrála 24. listopadu 1966 u Bratislavy, na místě s příznačným názvem Sakrakopec. Na palubě letu LZ-101 bulharské společnosti TABSO cestovalo 82 lidí. Všichni zahynuli. nebo Česka se odehrála 24. listopadu 1966 u Bratislavy, na místě s příznačným názvem Sakrakopec. Na palubě letu LZ-101 bulharské společnosti TABSO. Všichni zahynuli.

Obě dámy se netajily tím, že byly lehce v šoku, protože něco podle nich opravdu vypadalo, že si to tam někdo odložil teprve nedávno. „Když se díváte na to, co někomu patřilo, je to dost strašidelné. Teprve teď všechno vydává své děsivé tajemství. Na chvíli nám to vyrazilo dech.“

Trosek bude nejspíš daleko více

Faktem je, že když zveřejnily svůj objev na sociálních sítích, hlavou kroutila i celá řada komentujících. „Člověk by myslel, že trosky byly odstraněny po vyšetřování. Ale to bychom asi chtěli moc,“ diví se jeden z diskutujících. Další přidává, že jako mladý kluk už s přáteli trosky hledal, ale nikdy se jim to nepovedlo. „Proč trosky neodnesli, aby zjistili příčinu nehody?“ podivuje se další.

Ve skotských horách je zřejmě podobných trosek daleko více. A vlastně i po celém světě. Stačí si vzpomenout například na let Malaysia Airlines 370 (zkráceně MH370), který se záhadně ztratil při letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Pravděpodobně se zřítil do Indického oceánu západně od Austrálie.

Zdroj: Daily Record

KAM DÁL: Zrušit, nebo nechat stavební spoření? Promluvil poradce premiéra Fialy, jeho postoj hodně lidí nepotěší. Řekl, kam investovat.