Steven Gerrard: Vyhrotili to hráči Slavie. Kamarovi věřím, když mluví o rasismu

Slavia Praha je ve čtvrtfinále Evropské ligy. Obrovský úspěch možná ale tak trochu zapadá kvůli tomu, co se dělo běhm utkání a bezprostředně po něm. Fotbalisté skotského týmu se často uchylovali k brutálním zákrokům, jedním z nich Roofe vyřadil brankáře Koláře. Emoce po trávníku doslova tekly.

Věřím tomu, co Kamara říká

Další roznětkou výbušné směsi byla údajná rasistická nadávka Ondřeje Kúdely na adresu Kamary. Rozpoutala se rvačka, kde obě strany hájili svoji pravdu. Jaká ale vlastně byla? Každý z aktérů logicky tvrdí něco jiného.

„S Kamarou jsem si vybudoval velmi silný vztah. Je jako můj vlastní a věřím zcela tomu, co říká. Pokud hovoří o rasismus, tak to tam bylo. Hráči kolem něj to slyšeli,“ měl po zápase jasno trenér Glasgow Rangers Steve Gerrard v pozápasovém rozhovoru, což cituje i web Daily Star. „Stojím za ním a budeme to řešit tak, jak si bude přát. UEFA se k tomu musí postavit. Doufám, že to nezametou pod koberec.“

Prý to vyhrotili hráči Slavie

Podle legendy Liverpoolu situaci vyhrotili hráči Slavie, podle něj se přidají i fanoušci a rasismu bude více a více. Gerrard má pravdu, pokud by Kúdela opravdu něco rasistického pronesl. Ten to totiž popírá. Trenér Skotů navíc ani slovem nezmínil brutalitu svých svěřenců, otřes motku brankáře Koláře a další hrůzostrašné zákroky fotbalistů Rangers. Zvláštní.

Tento sympaťák je totiž známý tím, že věci pojmenovává tak, jak jsou. Nechodí kolem horké kaše, problémy řeší. Tady se to ale příliš nepovedlo. Emoce zřejmě cloumali i sním. Podle vedení Slavie měl dokonce přihlížet tomu, kdy Kamara po utkání pěstmi napadl Kúdelu. V takovém případě by se hodně shodil.

Slavia se kategoricky ohrazuje proti tomu, ze hrac Ondrej Kudela jakkoliv rasisticky urazil hrace soupere. Sokuje nas, ze po zapase doslo k fyzickemu napadeni naseho hrace. Na zadost Slavie pripad resi mistni policie. Prejeme si podrobne vysetrovani cele situace ze strany UEFA. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 18, 2021

V každém případě prezident Slavie Jaroslav Tvrdík ihned po zápase jakékoli narážky na rasismus odmítl.

