V Love Islandu vstává jako fénix z popela: Zorka Hejdová by mohla dokonalé manželství vyučovat

Kdo by nechtěl strávit pochmurné podzimní dny na Kanárech a vrátit se až na blyštivé Vánoce? Přesně to se povedlo moderátorce Love Islandu Zorce Hejdové, která zastoupila Nikol Moravcovou z první série. Tu diváci příliš v lásce neměli, její styl moderování se jim zdál prkenný. S tím ale nemá Hejdová nejmenší problém. Na velkém placu už byla dávno, improvizace se nebojí, a navíc jí tahle pracovní zkušenost zajistila báječnou několikaměsíční dovolenou pro celou rodinu.

V roce 2013 havarovala Hejdová na dálnici D5, na vině byl mikrospánek. O pár let později přiznala, že důvodem bylo velké fyzické a psychické vypětí během moderování Superstar.

Na Snídani s Novou budou vždy vzpomínat

Ačkoliv je v televizi vidět po dlouhé době, žádný amatér rozhodně není. Svou první zkušenost získala už v osmnácti letech. V rozhlasové stanici Kiss Proton pracovala původně jako hosteska a potkala zde svého budoucího manžela Míru Hejdu, českého moderátora a podnikatele. V letech 2014 až 2020 společně moderovali populární pořad Snídaně s Novou. A tady zažili manželé, ještě jako svobodní, jeden z nejdůležitějších okamžiků svého života. V roce 2012 požádal Hejda svou partnerku Zorku v přímém přenosu o ruku.

Míra Hejda je spolumajitelem a generálním ředitelem skupiny Living Media, která zašťituje TVBydleni.cz a TVArchitect.com. K nemovitostem má blízko. Například v Železné Rudě vybudoval Hejda luxusní šumavské sídlo, kam se dvojice ráda vrací.

Společně si postavili nádherný dům u Plzně, ten ale veřejně neukazuje, ačkoliv při jeho realizaci se zrodil projekt na pořad Stavba není sen. Příští rok oslaví desetileté výročí svatby. Manželé mají syna Nikolase, který se narodil v dubnu 2021. Hejdová přiznala, že až po roce se skutečně cítí jako maminka. Sžít se s novou rolí jí chvíli trvalo.

K dítěti jsme museli dozrát, říká moderátorka

Předtím také dlouho čelila otázkám, kdy u nich potomek přijde. „Celých devět let následujících po svatbě jsem poslouchala, kdy už budeme mít dítě. Připadalo mi to strašně vyčerpávající. Museli jsme do toho s manželem oba dozrát,“ přiznala moderátorka. „Jako milník jsem cítila oslavu mých třicátých narozenin. To, co jsem chtěla, jsem si do té doby splnila. Hodně jsme toho procestovali, viděli a zažili a cítili jsme to v tu chvíli oba stejně. Přišlo to ve skvělý moment, nelitujeme ničeho.“

Dnes jsou Hejdovi jedním z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu. Na kontě nemají žádné skandály a vzájemně na sebe pějí doslova ódy. Pokud si tak chtějí účastníci Love Islandu najít pravou lásku, se kterou vybudují zářnou budoucnost, Hejdová by pro ně určitě pár efektivních rad někde našla!

Zdroj: Love Island, Instagram, iDNES.cz

