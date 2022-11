O mě se neboj: Vašek Matějovský přiznal neshody na place, s Veronikou mu to neklapalo

Osmidílný romanticko-komediální seriál O mě se neboj přináší příběh rozvádějící se matky Evy Málkové a sebevědomého, až někdy drzého právníka Martina Kaliny, kterého hraje Vašek Matějovský. Ten se zapomene dostavit k rozvodovému stání, protože je právě v posteli se svou milenkou a náruživě podvádí svou přítelkyni. „Seriál jsme celý natáčeli v reálném prostředí, bez využití ateliérů. I to se na jeho atmosféře výrazně promítá,“ svěřil se režisér hitu Guru nebo Kukačky. Seriál ukazuje osudy dvou lidí z různých sociálních vrstev, které svede dohromady náhoda. Hlavní otázkou ale je, zda je to může změnit k lepšímu, nebo právě naopak.

Poslouchejte moji ranní show, nabádá Vašek Matějovský

Vaška Matějovského někteří znají z ranní show Fajn radia, a tak vědí, že nejde pro ostrá slova daleko. Nebojí se surové upřímnosti, je vtipný a mluví narovinu. Nezdráhá se ani s noblesou trochu poškádlit konkurenční ranní show Evropy 2, která si hýčká své hlavní hvězdy Patrika Hezuckého a Leoše Mareše už více než 15 let. Naposledy se na Instagramu rádia nechal Vašek slyšet, proč by měli posluchači věnovat pozornost tak staré show, když mohou poslouchat jeho na Fajn radiu! A pěkně k tomu ještě zatančil.

To je jen zlomek z toho, co se nebojí Vašek Matějovský říct veřejně. Jedním z takových upřímných rozhovorů byl ten květnový s Anetou Kratochvílovou, která pro Fajn radia vytvořila projekt Smoothie z pekla. Koncept spočívá v tom, že hosté dostávají zapeklité otázky, co se financí nebo dokonce sexu týče, a pokud neodpoví, přimíchá jim do vody jednu z dost divokých surovin. Občas tam má například sledě, rybí omáčku nebo švestková povidla. A Pikao, to nedávno se Štěpánem Kozubem také nechybělo.

S Veronikou to nebylo ono, přiznal

S Vaškem natáčela Aneta hned druhý díl, který vyšel 31. května 2022. Tam prozradil, že v posledním seriálu, který natáčel, si nerozuměl s herečkou, která hrála jeho partnerku. A jelikož toho Vašek zas tolik odehráno nemá, není těžké dojít k tomu, o kterém natáčení mluvil. Zatím si totiž zahrál jen Mikiho v Ulici, v pár epizodách Boženy a také v jednom z dílu Dáma a král. Ve filmech jsme ho poté mohli vidět v Něžných vlnách, Vybíjené, Teorii tygra a Vyšehradě, za kterým stojí duo Jakub Štáfek a Jakub Prachař.

Seriál O mě se neboj byl přitom dotočený v polovině dubna, takže lze důvodně předpokládat, že mluvil právě o Veronice Lapkové. Ta hraje krásnou Petru Altmanovou, která je sice bláznivě zamilovaná, už ale skrz růžové brýle nevidí, že to její vyvolený má trochu jinak. „Zkrátka jsme měli problém, aby to do sebe v některých scénách zaklaplo, nebylo to ono,“ nechal se slyšet Vašek. Popřel ale, že by mezi herci panovala jakákoliv nevraživost. Jen mezi nimi nepřeskočila žádná jiskra, a tak všechnu svou vášeň museli pečlivě zahrát. I to bylo pro prostořekého herce velkou výzvou.

S Veronikou Arichtevou to měl Vašek ale přesně naopak. Padli si do noty, což dalo celému seriálu pořádný náboj. Zažili spolu mnoho zábavy a režisér se měl co otáčet, aby je udržel alespoň chvíli vážné a v rolích. Holt, není Veronika jako Veronika…

