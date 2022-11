Seriál O mě se neboj stvořil hvězdu: Krása Veroniky Lapkové a její trpělivost vůči Vaškovi Matějovskému bere dech

Spadla z nebes, nebo byla v hereckém rybníčku celý život? Řeč je o Veronice Lapkové, představitelce advokátky Petry Altmanové, ve které je tolik dobra, že přemýšlíte, jak může u toho soudu bojovat za velké případy. Ačkoliv Vašek Matějovský hraje nezkrotitelného právníka Martina Kalinu, který ji podvedl už v prvním díle a čas od času se na ni dost hrubě vykašle, Petra má pořád úsměv na tvářích.

Veronika Arichteva utnula pomluvače

Hlavní hvězdou seriálu je nepochybně Veronika Aricheva. Nejen, že jí to v každém díle sluší a její pověstná jiskra v oku vás uchvátí, navíc byste si ve většině scén přáli mít takovou odvahu mluvit pravdu jako ona. Je přesně typ člověka, který se v každém díle zachová správně, ačkoliv ji to mnohdy dostane do pořádně nepříjemné situace.

V začátcích seriálu si ale Arichteva užila zlé narážky kvůli své váze. V taneční soutěži StarDance se totiž úžasně vypracovala a byla jako lunt. Potom otěhotněla a po porodu syna už se na svou váhu nevrátila. To u mnoha žen není nic neobvyklého, zkrátka shodit kila navíc není žádná brnkačka, navíc to mnohdy není pro maminky ani priorita. Přesto ji na to někteří rádi upozorňovali. Veronika si z nich ale nic nedělá. „V posledním kole StarDance jsem měla o patnáct kilo méně. Měla jsem asi 44 kilo. Pak přišlo těhotenství, jsem líná, žeru, neshodila jsem to. Volné šaty zakryjí všechno. Neřeším to. Nevnímám to tolik. S dítětem se hodně věcí změní, i pohled na sebe samotnou,“ uzemnila všechny zlé jazyky.

Krásná a talentovaná Veronika Lapková

Jestli ale někdo Arichtevě slušně šlape na paty, je to rozhodně její jmenovkyně Veronika Lapková. Ta přitom není žádným hereckým nováčkem. Navzdory svému mladému věku hrála v nespočtu divadelních insenací a má za sebou také seriálové role. Zahrála si například ve Specialistech, v sérii Rapl, primáckém seriálu Modrý kód nebo ve Stínech v mlze, který natočila Česká televize.

Když zrovna Veronika netočí, ráda cestuje, sportuje nebo se baví s přáteli. Pochopitelně ji budou teď mnozí spojovat s Vaškem Matějovským, se kterým by jim to náramně slušelo. Nechá se snad idol dívek zlanařit naprosto unikátní Veroničinou krásou?

Zdroj: ahaonline.cz, Instagram, extra.cz, seriál O mě se neboj

KAM DÁL: Souboj seriálů: Veronika Arichteva zažívá televizní comeback století, Eva Burešová sesazena z trůnu.