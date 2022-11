Souboj seriálů: Veronika Arichteva zažívá televizní comeback století, Eva Burešová sesazena z trůnu

Seriál O mě se neboj je pro populární ZOO velkou konkurencí. Tam totiž dějová linka velké a komplikované lásky mezi soudcem a chůvou zmizela a zůstaly tam jen postavy, které kují pikle, intrikaří nebo svou lásku už získali – jako Sid a Haďák. Přesto divák touží po něčem, co ho „vystřelí z trenek“, jak by řekl kuchař Přemek Forejt a nechá ho uvěřit, že pohádková láska někde ve světě existuje. A tou je právě obvykle ta, co překoná všechny nesnáze a sloučí dva světy, které si jsou na první pohled vzdálené.

Eva Málková se snaží rozvést s manželem a v práci moc mluví

Právě takový rozdíl má mezi sebou Eva Málková, kterou hraje Veronika Arichteva a Vašek Matějovský, který hraje právníka Martina Kalinu. Eva je matka dvou holčiček, budoucí samoživitelka, která se snaží, zatím marně, rozvést se svým manželem Kryštofem. Manželé mají finanční problémy, Eva všechno táhne sama a jelikož neumí držet jazyk za zuby, z každé práce ji vyhodí. Je totiž vždy připravena bojovat za pravdu a při prodeji předražené kuchyňské drogerie po telefonu například zákazníkovi řekne, že je to pro něj nevýhodné a pokud nebude splácet, o vše přijde.

Eva nemá ale dokončeno střední vzdělání, a tak je pro ni sehnat práci pouze se základkou složité. Její manžel, kterého už má plné zuby, se naopak snaží podnikat, akorát že zatím nic nevydělává. A tak Eva řečí čas od času to, co bude k večeři, kde vezme dětem na nové boty nebo kdy je stihne vyzvednout ze školy, aby dodržela pracovní dobu.

Co inspiruje Veroniku Arichtevu?

Martin Kalina je úspěšný právník, v prvních dílech tak trochu prospěchář, který sice randí s půvabnou Petrou, dcerou majitele advokátní kanceláře, kde dělá, neváhá jí ale podvést hned v prvních minutách úvodního dílu a že by na ni myslel celý den? To se také říct nedá. Přesto se v něm skrývá dobrý člověk se srdcem na pravém místě, což pravděpodobně probudí právě rázná Eva, která se z něj neposadí na zadek.

Ačkoliv sama Veronika žije ve spokojeném vztahu, kde s manželem, režisérem Biserem Arichtevem, vychovávají syna Luku, role se zhostila perfektně. Dokonce už vzniklo několik fanouškovských profilů na sociálních sítích, zejména na síti TikTok, který seriálový pár Eva a Martin velebí do výšek. A to je výsada, která dříve patřila jen Evě Burešové! Právě pro její seriálovou dvojici s Robertem Urbanem vznikalo mnoho romantických sestřihů, nad kterými se fanoušci rozplývali.

Eva Burešová sesazena

Jelikož se Evy Burešové na televizních obrazovkách ještě nějaký ten čas nedočkáme, dost možná by se mohlo stát, že Veronika rychle Evu z piedestalu sesadí. Možná už se to dokonce v diváckých očích i stalo. Podobně měla našlápnuto Natálie Halouzková, neúspěch Dobrých zpráv ji v tom ale zabránil, ačkoliv ona sama je fantastická herečka a krásná žena.

Jediné, co by v tom mohlo Veronice, respektive její postavě Evy, zabránit, je délka seriálu O mě se neboj. Zatím je totiž avizovaných pouhých 8 dílů, kdežto seriály televize Prima jich mívají desítky. Slunečná jich měla dokonce 160.

