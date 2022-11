Zbavte se dluhů, které vás ničí: Milostivé léto trvá do konce listopadu, šanci máte posledních pár dní

Ačkoliv už prvnímu Milostivému létu mělo jít o jedinečnou šanci, letošní podzim přinesl ještě další možnost, jak se zbavit dluhů zaplacením minimálního poplatku a jistiny. Zbytek bude dlužníkům v rámci této mimořádné akce odpuštěn. Naběhlé penále a úroky mohou přitom někdy činit až statisíce korun, a to zejména u těch exekucí, které dlužník dlouhodobě neřeší. Je ale třeba si pospíšit. Akce končí na konci listopadu a celou záležitost je třeba vyřídit už do poloviny tohoto měsíce.

Akce poběží posledních pár dní

Pokud chcete své dluhy umořit, budete si muset pospíšit. Akce, která umožňuje splatit pouze základní jistinu, trvá jen do konce listopadu. "Úplně nejzazší termín na to, aby to člověk začal řešit, je 15. listopadu odeslat doporučeným dopisem exekutorovi žádost o vyčíslení dosud nesplacené jistiny a zároveň informaci o tom, že chce využít Milostivého léta," řekl Daniel Hůle, analytik společnosti Člověk v tísni.

Nápomocný vám bude web milostiveleto.cz, který umí vygenerovat dopis pro exekutora. Slouží zejména těm, které veškerá úředničina děsí a nevědí si rady, jak v rámci této akce postupovat. Web umí své uživatele provést krok za krokem vyplněním žádosti o vyčíslení dlužné částky. Tu poté vytisknete a pošlete doporučený dopisem (případně datovou schránkou, pokud ji máte aktivovanou) příslušenému exekutorovi. Ten by vám měl sdělit, kolik musíte zaplatit.

Milostivé léto má ale své přesné podmínky:

týká se jen exekucí, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021,

vede je soudní exekutor,

oprávněným je veřejný subjekt.

Obvykle se jedná o dluhy na zdravotním pojištění, regulační poplatky v městských a krajských nemocnicích, nezaplacené pokuty, koncesionářské poplatky a další. Pokud jste tak někdy jeli načerno a chytil vás revizor nebo dlužíte za nájem v obecním bytě, může být šance na umoření dluhu také. Stejně tak u některých dodavatelů energií, případně nedoplatků za svoz odpadu. Funkce Exekučního poradce na webu vám dokáže jednoduše potvrdit, zda vaše exekuce vůbec připadá v úvahu, či nikoliv.

Milostivé léto nelze využít u soukromoprávních subjektů, s výjimkou těch, které se k němu dobrovolně zapojily. Patří mezi ně například společnost Airbank, Home Credit, Moneta Money Bank, Česká spořitelna, Raiffeisenbank, Unicredit a Zaplo. Jejich podmínky se však mohou lišit, a proto je třeba konzultovat danou situaci s příslušnou společností. Nepatří sem však dluhy z nájmu, vlastní-li nemovitost soukromý subjekt, nedoplatky na paušálu u telefonních operátorů nebo nebankovní půjčky.

Kolik musíte zaplatit?

Aby byla vaše exekuce ukončena, musíte exekutorovi splatit CELOU dosud neuhrazenou jistinu. Částečná úhrada není možná. Zároveň zaplatíte poplatek 1 815 Kč, který představuje náhradu nákladu exekutora. Počet exekucí, které můžete tímto způsobem řešit, není omezený.

Pokud nestihnete poslat exekutorovi dopis do poloviny listopadu, máte stále šanci. „Po 15. 11. 2022 už dopis exekutorovi neposílejte, raději si s ním dohodněte návštěvu v jeho kanceláři a požádejte o vyčíslení aktuální dlužné jistiny přímo na místě. Zároveň mu na podatelně předejte dopis s informací, že využíváte Milostivého léta. Nezapomeňte si nechat vystavit potvrzení o jeho převzetí. Pokud následně dlužnou částku spolu s poplatkem 1 815 Kč uhradíte tak, aby byla připsána na účet exekutora do 30. 11. 2022, Milostivé léto se na Vás bude ještě vztahovat,“ uvádí web Milostivé léto.

