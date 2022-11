Veronika Arichteva se v seriálu O mě se neboj potká s bývalým milencem. Ukázala, že už dávno není Sylvou z Ordinace

Veronika Arichteva ukázala, že zkrátka umí! A stejně tak její manžel. Ten, když se posadí do režisérského křesla, úspěch je zaručen. Rodačka z Prahy přišla na svět do rodiny producenta Pavla Nového. Na televizních obrazovkách se objevila už ve čtyřech letech, a to v Čarodějkách z předměstí. Už tehdy jí herectví oslovilo, proto byl logický krok, aby nastoupila na Pražskou konzervatoř, kde v roce 2007 úspěšně odmaturovala.

Dříve randila s nevěrníkem

Mezi její partnery patřili v minulosti například zpěvák Tomáš Kluk nebo Michal Kavalčík, známý jako Ruda z Ostravy. Dokonce v Show Jana Krause přiznala, že u svých bývalých partnerů bojovala s velkou žárlivostí a čas od času jim nakoukla do telefonu. Pokud byla její slova mířena na Tomáše Kluse, není se čemu divit. V roce 2018 vyšel na veřejnost s přiznáním, že všechny své partnerky podváděl, včetně manželky Tamary. Ta má ale zřejmě srdce ze zlata, protože mu to odpustila a dál s ním tvoří rodinu.

Když Veronika potkala v roce 2013 Bisera, věděla, že tohle je zkrátka jiné. Seznámili se při natáčení veleúspěšného seriálu Vyprávěj pro Českou televizi, natočili spolu také První republiku. Od té doby se ale herečka v žádném projektu svého manžela neobjevila. Nejenom, že se chtěli vyhnout nařčení z protekcionismu, věděla, že by na ní byl také mnohem přísnější než na ostatní.

Ordinace v růžové zahradě

Ti, kdo Veroniku Arichtevu znají ještě pod dívčím příjmením Nová, si možná vzpomenou na její velkou roli v seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde ztvárnila Sylvu Fryntovou (Petrovou). Právě tehdy hrála nejen dceru Daniely Šinkorové, ale také milenku Janu Šťastnému, který si v seriálu zahrál primáře Dalibora Fryntu. Později s ním otěhotněla a porodila mu syna Dominika. Později se ale rozešli a Sylva se odstěhovala s malým synem do Prahy. Zamilovala se totiž do Daliborova syna Matyáše.

Veronika se svým bývalým seriálovým milencem Janem Šťastným potká i na place seriálu O mě se neboj. Právě tam mu ve druhém díle jako klientovi advokátní kanceláře pořádně zavaří, když prozradí tajnou informaci. Právníky tím tak rozčílí, že to chvíli bude vypadat, že nakonec přijde o práci.

románek i ve skutečnosti. Na party seriálu Ordinace v růžové zahradě se před zraky fotografů vášnivě políbili, a to prý hned několikrát. Šťastný tehdy rozváděl, a navíc bulvár informoval, že se utápí v alkoholu. Ani jeden ale románek nikdy nepotvrdil, a naopak dodnes tvrdí, že se políbili jen z legrace. Spatřeni spolu ale měli být ještě několikrát potom. V roce 2008 čelila dvojice spekulacím , že spolu udržujíNa party seriálu Ordinace v růžové zahradě se před zraky fotografů vášnivě políbili, a to prý hned několikrát. Šťastný tehdy rozváděl, a navíc bulvár informoval, že se utápí v alkoholu. Ani jeden alea naopak dodnes tvrdí, že se políbili jen z legrace. Spatřeni spolu ale měli být ještě několikrát potom.

Veronika ukázala, že hrát umí

Ačkoliv tehdy Veroniku občas hanili za její herecký výkon, který byl úměrný jejímu věku a zkušenostem, v novém seriálu O mě se neboj ukazuje, že už dávno není puberťačkou, která by dokonce neuměla hrát. Matku, která řeší jeden karambol za druhým, má doma manžela, který se s ní přes veškeré její prosby nechce rozvést a pravděpodobně se zamiluje do advokáta Kaliny, kterého hraje Vašek Matějovský, hraje dokonale.

Čiší z ní přirozené sebevědomí a zároveň zranitelnost. Přesně tak, jak byste si mámu dvou děti v nesnázích představili. Ničeho se nebojí, zároveň by se ale nejraději schovala před celým světem. Sama přitom kvůli natáčení musela řešit rodičovské otázky a povinnosti. Dát syna Luku na hlídání chůvě byl pro ni pořádný oříšek. "Já jsem se toho hrozně bála. Ale míň než manžel, proto jsem nabídku po velkých diskuzích nakonec přijala. Věděla jsem, že je to na tři měsíce. Kdyby to byl seriál, který by se točil delší dobu, tak by moje rozhodnutí bylo jiné," vysvětlila.

Zdroj: wikipedia.org, seriál O mě se neboj, Instagram

KAM DÁL: Marta Kubišová zažila útlak totalitního režimu, lásky i pády. Ke zpívání už se nevrátí.