Marta Kubišová zažila útlak totalitního režimu, lásky i pády. Ke zpívání už se nevrátí

V šedesátých letech zažila Marta Kubišová dobu své největší slávy. Fakt, že je známá, ji ale nikdy moc nezajímal. Naopak se přiznala, že ji mnohdy až obtěžovalo, když ji lidé poznávali. Bylo to narušení jejího osobního klidu. Přesto byla za svou kariéru vždy velmi vděčná. A to, ačkoliv o ni na 20 let přišla a musela se živit úplně jinak. Když v roce 1968 nazpívala píseň Modlitba pro Martu jako reakci na okupaci sovětskými vojsky, měla utrum. Kdo by si myslel, že celé roky, kdy byla utiskovaná, trpěla, ten by se mýlil. Před pár lety se nechala slyšet, že ji zpívaní vlastně zas tak moc nechybělo.

Stala se symbolem sametové revoluce

Právě Modlitba pro Martu se stala symbolem sametové revoluce. Jak na ni zpěvačka vzpomíná? "Jsem ráda, že byla opravdu sametová, že netekla nikde krev. Teda kromě toho, jak zmlátili ty chudáky studenty, to bylo otřesný. Ale jinak jsem ráda, že až na tuto výjimku se to u nás obešlo bez takovýchto nechutných peripetií. Na rozdíl od jiných států," řekla pro Čtidoma.cz.

Píseň tehdy zazpívala z balkonu budovy Melantrichu na Václavském náměstí. "Byly to tehdy časy plné silných zážitků a vjemů bylo opravdu hodně. Nic ale nepřekoná vzpomínku na balkon Melantrichu, když jsem zpívala Modlitbu pro Martu. To ve mně nikdy nepřestane znít," zazvpomínala. "Začala jsem zpívat, ale měla jsem velký problém, když jsem slyšela, jak se mi zvuk vrací. Václavské náměstí je totiž koncipované tak, že by se mělo zpívat od sochy sv. Václava dolů, jinak se zpěv nepříjemně odráží. Nakonec jsem dala jenom půlku." Právě tehdy zahájila znovu svou pěveckou kariéru a pro lidi se stala doslova symbolem.

Láska, rozvod i nemanželské dítě

Na lásku půvabná zpěvačka ale příliš štěstí neměla. Její první manželství se zesnulým Janem Němcem skončilo po čtyřech letech. V době, kdy byli tehdejším režimem perzekuováni, žili v neustálém strachu, kdy pro ně přijde StB. Neměli pořádnou práci a stále strach. Němec chtěl tehdy emigrovat, to ale Kubišová odmítala. Ztrátu dítěte v osmém měsíci a boj zpěvačky o život už vztah neunesl.

Podruhé si vzala režiséra Jana Moravce, se kterým má dceru Kateřinu. Manželství ale trpělo jeho neustálými zálety, a když se provalilo, že má nemanželskou dceru, Kubišová to vzdala. V roce 1981 se rozvedli.

Přátelství s Václavem Neckářem přežilo i soudní spor

Se zpěvákem Václavem Neckářem je pojí pevné přátelství už od dob Golden Kids. K definitivnímu konci v roce 2008 dopomohl spor mezi Kubišovou a zpěvačkou Helenou Vondráčkovou. Tehdy Kubišová nepodepsala smlouvu na turné ke 40. výročí uskupení a agentura Martina Michala, manžela Vondráčkové, se po Kubišové u soudu domáhala milionového odškodného.

Tehdy vznikl na podporu Kubišové otevřený dopis, který podepsal rovněž Václav Neckář. Zpěvačka nakonec nic platit nemusela, přátelství ale skončilo.

Přejeme Martě Kubišové k dnešním narozeninám vše nejlepší!

