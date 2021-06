Jak šel čas s Helenou Vondráčkovou: Zpěvačka slaví 74. narozeniny, jako "třicítka" vypadala skoro stejně

Svou slávu si tvrdě vydřela. Helena Vondráčková slaví 74. narozeniny a zřejmě není nikdo, kdo by ji neznal. Je neuvěřitelné, že se v popředí hudební scény drží už od roku 1964 a stále má co nabídnout. Možná je to i tím, že ani ona sice nedokáže zastavit čas, ovšem i dnes vypadá úžasně.