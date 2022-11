O mě se neboj: Manželství neklape, je ale těžké si to přiznat. Prohraje Vašek Matějovský souboj o krásnou Veroniku?

Když jsou v manželství děti, je odchod zkrátka vždycky o něco těžší. A to i ve chvíli, kdy je partnerství už dávno nefunkční. Své o tom ví Veronika Arichteva, představitelka Evy Málkové, která možná potkala lásku svého života, avšak stále žije s manželem. Eva vychovává s Kryštofem dvě holčičky, Helenku a Olinku. Helenka ale Kryštofa není. Ačkoliv má Eva pocit, že upřednostňuje svou biologickou dceru, Kryštof to samozřejmě popírá. A také se nechce rozvést, protože Evu stále miluje.

Alespoň si to do nedávna myslel. Vztah mezi nimi ale už dávno vyprchal a o žádné vášnivé lásce nemůže být řeč. S Martinem je to ale jiné. Tam Eva možná začíná cítit to, co už dlouho nezažila... A ačkoliv je matkou a myslí na primárně na své dcery, síla ženy, která chce zažít pravou lásku, se hlásí o pozornost.

Ten Kalina zase neví, co chce

V seriálu O mě se neboj se zase budou dít věci! Sexy právník Martin to navzdory svému chování stále nemá nahnuté s bohatou Petrou (všichni se divíme), trochu mu k tomu ale napomáhá Vojta Vodochodský, který ji jako představitel člena týmu advokátní kanceláře stále upozorňuje, že jí partner kouká po jiné. Eva Málková se zřejmě zakoukala do Martina Kaliny po tom, co jí dal pusu a ona mu za ni poděkovala. "Jedna z nejlepších scén!" raduje se divačka Radka. Pro toho to ale tak významné gesto zřejmě nebylo, a tak ji vcelku netaktně odpálkuje ve chvíli, kdy se mu rozhodne vyzdobit kancelář květinou.

A to není vše! Aby dal Martin najevo, že opravdu neví, co chce, domluví si romantický víkend v Římě se svou krásnou přítelkyní Petrou, která si ho snaží udržet, jak jen to jde. Je totiž ještě stále zklamaná z toho, že ji nevzal do Barcelony a zaplacený víkend věnoval jejímu milovanému tatínkovi. Všichni si ale musíme říct, že tahle Péťa, kterou nejde nemilovat, má svatou trpělivost a buď je to ta nejvelkorysejší žena v celém vesmíru, nebo má Martin třeba dědictví, o kterém nevíme. Nebo jiné přednosti…

Kryštof má ženskou!

Vidle do Kryštofova přesvědčení ale přichází hodit Ivanka Jirešová, která tak vystoupí ze své několikaleté role barmanky Lucie v seriálu Ordinace v růžové zahradě a zahraje si Kryštofovu novou přítelkyni. A z jejího hereckého výkonu je zřejmé, že rozhodně není ženou jedné role. Zkušenosti také nabrala za roky účinkování v divadlech.

Manžel Evy je v tu ránu zničehonic odmilovaný a touží Evě podepsat rozvod. Ta toho jistě ráda využije, na druhou stranu se k ní Martin pořád ještě tak docela nemá. Odolá ale nakonec krásce v nesnázích? To, co mezi nimi vzniká, prvotní jiskření, doteky i pohledy, to je zkrátka sázka na jistotu. Pokud by tvůrci za něco chtěli jedničku s hvězdičkou, byl by to casting. V seriálu zkrátka nenajdete někoho, kdo by to neuměl zahrát. Sama Veronika se vyjádřila, že seriálu věřila už proto, že ho režíruje její manžel Biser Arichtev. Ten ještě nenatočil nic, co by byl propadák, a patří mezi nejpopulárnější tvůrce u nás. Samotnou ji ale překvapilo, jak moc si diváci nový příběh oblíbili.

Na televizních obrazovkách se objeví tento týden pátý díl a diváky stále seriál zatraceně baví. Označují ho za jeden z nejlepších počinů televize Nova v letošním roce. Bohužel je natočeno jen 8 dílů, ačkoliv takový příběh by rozhodně snesl minimálně půlku toho, co už televize dala do opakující se Ordinace. I tam se ale rozproudí zajetý stereotyp, a to hned v příštím roce.

