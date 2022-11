Sára Affašová ze seriálu Ulice měsíc po smrti syna: Nejtěžší bylo si odpustit, že jsem to nedokázala

Sára Affašová je herečka česko-syrského původu, kterou si diváci mohou pamatovat jako Janu Rytířovou ze seriálu Ulice. Na konci října však prožila bolest silnější než porod. "Tohle mělo být to nejšťastnější období našich životů. Místo toho přišel tvrdej pád do hluboký propasti, tak hluboký, že i když mám pocit, že už víc na dně být nelze, za chvilku spadnu ještě hlouběji. Ze 17. na 18. v noci jsem přestala cítit pohyby miminka, přestalo mu tlouct srdíčko," svěřila se tehdy na svých sociálních sítích.

„To, co se nám stalo, mě donutilo zastavit se a přemýšlet. Hodně. O podstatě věcí. O hodnotách. O životě, jak jsem ho žila a jak už ho žít nechci. O tom, co je opravdu důležité. O tom, jak si člověk neváží těch základních věcí, které jsou ale tak vzácné. Přehodnotila jsem svůj dosavadní život, obrátil se nám vzhůru nohama,“ říká.

Vše se děje z nějakého důvodu, říká Sára Affašová

Sára Affašová (28) je televizní a divadelní herečka, jejím životním partnerem je Martin Donutil, syn herce Miroslava Donutila. V polovině října prožili tragédii, když jim zemřel nenarozený syn Matyáš. Herečka byla tehdy už v devátém měsíci těhotenství. Syn byl do poslední chvíle zdravý, a nikdo tak netušil, co se vlastně mohlo stát.

Ještě před tragédií se přitom dvojice přestěhovala do nového a těšili se, že právě teď jim začíná vytoužený rodinný život. „Je to neskutečný, ale my jsme to dokázali! Přežili jsme rekonstrukci. Včera jsme poprvé po dvou a půl měsících spali doma. Teď už jen dodělávat a piplat si to, dolaďovat detaily a uklízet, uklízet a zase uklízet – ale to nejhorší máme za sebou,“ myslela si tehdy. Opak byl ale pravdou.

„Jsem zastánce toho, že vše se děje z nějakého důvodu. Nejtěžší bylo asi odpustit si, že jsem to nedokázala. Už se takhle snažím nepřemýšlet. Hodně jsem hledala útěchu a oporu ve spirituálním světě. Musela jsem se naučit něco o sobě? Měla jsem si sáhnout do těch největších hloubek, abych se v životě posunula dál? Možná,“ popisuje Sára svůj nový pohled na celou nešťastnou situaci. „Věříme celá rodina, že se nám brzy vrátí. Jsem o tom přesvědčená. A jedině tak se můžeme posunout dál. Žít dál je potřeba, i když mi to Martin musel často připomínat.“

Bolest Miroslava Donutila

Miroslav Donutil je česká herecká legenda. Jiří Suchý jej nazval Klaunem z boží milosti. Výčet jeho rolí je velmi obsáhlý, mezi ty poslední patří například doktor Martin Elinger. Zahrál si také v legendárním filmu Pelíšky, 10 pravidel, jak sbalit holku, Dědictví aneb Kurvahošigutntag nebo v Románu pro ženy.

Dvojice se tak navzdory tragédii začala vracet pomalu k životu. Odletěli do New Yorku, který byl vždy Sářiným snem. Sociální sítě jsou pro ni terapií. Právě na nich zveřejnila bolestivou fotografii, kde popsala pravděpodobně nejtěžší okamžiky jejího života.

Legendární herec Miroslav Donutil se přitom na svého vnoučka pečlivě připravoval a těšil. I jeho tak nešťastná událost velmi zasáhla. "Samozřejmě se těším, bude to určitě krásná záležitost. Bude nádherné, až vnoučka pochovám v náručí a projedu se s ním kočárkem. Určitě to bude nesmírně krásné,“ prozradil tehdy. I on tak se svým synem prožíval velkou bolest. Vzpomínky na tragédii zahání rodina prací a věří, že se budou moci brzy znovu radovat. "Pomalu, ale jistě se vracíme k životu, k práci, bez schovávání a strachů. Nebude to hned, nepřebolí to nikdy, ale pracuju na tom, jak nejlíp dovedu," říká Sára.

