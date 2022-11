Anežka Rusevová ze seriálu Ulice zatočila s obezitou. Dole má 20 kilo, zdravý životní styl si udržela do teď

Pozornosti diváků neunikla změna Anežky Rusevové, která doplatila na nezdravý životní styl, pracovní vytížení a nepravidelný režim v podobě kil navíc. Loni se ale rozhodla, že už toho bylo dost a své tělo dá do kupy. A to se jí úspěšně povedlo.

Už nechtěla být holka "krev a mlíko"

V Ulici hraje Anežka Rusevová už nějaký ten čas Vendulu, dceru Lumíra Nykla. A role boubelek se jí držely dlouhá léta. Tomu už je ale konec. Došla totiž do bodu, kdy se sebou už nebyla spokojená. Ačkoliv byla dříve smířená s tím, že zkrátka patří do kategorie holky, která nemá na břiše pekáč buchet, stav, do kterého se dostala, už na ni byl moc.

„Je to skoro rok, co jsem se rozhodla, že zhubnu! Najednou to přišlo! Prostě mě ty pneumatiky na břiše začaly dost obtěžovat! Přestala jsem se cítit hezky a začala vidět, co jsem dřív vidět asi nechtěla. Vždycky jsem byla holka “krev a mlíko”, ale najednou už tomu tak dávno nebylo… Najednou jsem se ocitla v kategorii “mišelín”. A také jsem si uvědomila, že když s tím něco neudělám teď, za 10 let to půjde ještě hůř,“ rozpovídala se o své cestě.

Obezita je nebezpečné chronické onemocnění

Nadváha totiž neskrývá jen úskalí estetické, ale rovněž zdravotní. Obezita je ze zdravotního hlediska chronické onemocnění, kdy se v těle ukládá nadměrné množství tuku. Rizika s tím spojená jsou přitom obrovská. Jde například o metabolická onemocnění (např. cukrovka II. typu, zvýšený cholesterol či kyselina močová v krvi), srdeční a cévní onemocnění (vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční, mozková příhoda aj.), gynekologická onemocnění (potíže s otěhotněním), zvýšené riziko nádoru prsů, dělohy či prostaty, nádory tlustého střeva, psychické poruchy, syndrom spánkové apnoe, přetížení pohybového aparátu a další.

Navzdory své závažnosti je obezita ve společnosti velmi aktuální problém. Paradoxem přitom je, že vymycování dětské podvýživy ve světě se daří velmi pomalu, obezita u dětí a dospívajících je ale na strmém vzestupu.

Očekává se strmý nárůst obézních dětí

V roce 2020 mělo podle WHO nadváhu 39 milionů dětí do pěti let, to znamená každé sedmnácté. „Poměrně nová sociální skupina bohatých stále vnímá nadváhu jako symbol blahobytu. Jejím příslušníkům nedochází, že obezita představuje závažný zdravotní problém, zejména v dětském věku,“ řekl pro iROZHLAS.cz Zdeněk Hamřík, vedoucí Katedry rekreologie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého. Podle predikce The Childhood Obesity Atlas bude v roce 2030 cca 254 milionů obézních dětí a dospívajících, v Česku pak téměř 280 tisíc.

Úvahy ale neberou v potaz pandemii, která od března 2020 významně zhoršila pohybové návyky jedinců a je tak jednou z příčin, proč ve světě obezita narůstá. Na vině je také zvyšující se počet pozic na tzv. home office, který sice kvitují zejména mladí, na druhou stranu významně omezuje denní pohyb. I taková procházka do práce, kdy člověk vystoupí o zastávku dříve a dojde to pěšky, je zdraví prospěšná.

Anežka Rusevová se omlouvá za to, co dřív jedla

„Udělala jsem si z hubnutí takový projekt. Pochopila jsem, že toho musím v hlavě hodně přenastavit, a on to pak pochopil i můj metabolismus! Tedy takhle, já se mu omlouvám za ty hektolitry coca-coly, mekáče a tisíce rohlíků… Myslela jsem si, že zhubnu třeba 5 kilo a budu ráda! Jenže já, když se na druhou stranu do něčeho pustím… Najednou to šlo samo!“ vypráví nadšeně Anežka.

K ruce si vzala v začátcích nízkosacharidovu dietu a nutričního poradce, což každému lze jedině doporučit. Pokusy, které člověk zahájí ráznými dietami, jsou mnohdy neudržitelné. Cílem hubnutí by nemělo být jen dát kila dolů, ale najít také udržitelný způsob do budoucna. Za cíl si dnes herečka klade kila nepřibrat zpátky. A jak sama říká, cítí se, jako by omládla o 20 let! Takže za každé kilo rok navíc… A to už se vyplatí, co říkáte?

„Nejsem dokonalá a jsem člověk chybující. Jasně, že si dám pizzu, když na ni mám chuť!“ přiznala nakonec.

