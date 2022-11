Čeká nás další pandemie? Viroložka Zelená prozradila, jakých nemocí bychom se měli obávat

Po pandemii koronaviru, která z běžného fungování vyřadila většinu lidí na světě, se celá řada z nás obává, že se tato situace bude opakovat. Obavy posiluje i fakt, že jsme schopni uměle vytvořit nové varianty již známých virů. Při úniku takových virových mutací z laboratoře by následky mohly být katastrofální. Obavy mezi lidmi vzbuzují ale i nedávné výzkumy ledu na Antarktidě. Odkud s největší pravděpodobností přijde další pandemie a na co bychom neměli zapomínat? Pro Čtidoma.cz to prozradila viroložka MUDr. Hana Zelená.