Tajemství mrtvého muže: 6 týdnů po smrti byl stále pozitivní na covid, tělo už se rozkládalo

Ještě podivnější je skutečnost, že muž utopený v italské provincii Chieti byl před smrtí zcela bez příznaků, stojí ve studii, která byla nyní zveřejněna v časopise BMC Journal of Medical Case Reports. Podle vědců je pravděpodobné, že v době smrti měl poměrně nízkou virovou nálož.

Covid šel jako jediný identifikovat

Přestože bylo potvrzeno, že smrt byla způsobena utonutím, italské směrnice vyžadovaly, aby byl test na kovid proveden. Po pitvě a testu bylo tělo převezeno do místní márnice, kde bylo uloženo v zapečetěném a vydezinfikovaném nepromokavém vaku při teplotě 4 °C. „Během následujícícho období bylo na mrtvole provedeno dvacet osm výtěrů z nosohltanu, a to vždy stejným týmem, náležitě připraveným a se standardizovanými postupy podle mezinárodních směrnic a zavedených protokolů“.

To je stejný typ testu, na jaký jste zvyklí: dlouhý stěr přímo do nosu. Každý jednotlivý test byl pozitivní - tým dokonce pro jistotu každý z nich znovu otestoval sadou od jiného dodavatele. Na konci při posledních testech byl covid to jediné, co ještě vědci dokázali detekovat. RNA a lidské buňky už byly nezjistitelné, covid však byl stále v těle přítomen.

Tělo se již začalo rozkládat

To je víc než jen lehce morbidní kuriozita, zpráva o případu má skutečné důsledky pro to, jak se v době pandemie zachází s mrtvolami. Všichni patologové provádějící pitvy nebo zřízenci pohřebních ústavů přicházejí do kontaktu s kovid pozitivními těly. O chování viru v mrtvých přitom nemáme téměř žádné vědecké údaje. Ačkoli se zatím neobjevily žádné vědecky ověřené údaje o tom, že by se živí nakazili od mrtvých, přinejmenším jedna studie ukázala, že mrtvoly mohou zůstat infekční až 35 hodin po smrti. Nyní se tento rekord posunul na 6 týdnů.

Úřady nakonec vydaly povolení k pohřbu, přestože nebožtík byl stále pozitivní. Nicméně jeho tělo už bylo ve značném stádiu rozkladu, uložení do země tak bylo více než nutné.

Zdroj: iflscience.com

KAM DÁL: Jak zjistili vědci, covid také přináší nečekané problémy pro vaše zuby.