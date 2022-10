Aneta Krejčíková z Ulice: Za mlada sbalila v seriálu učitele, teď čeká na svatbu. Svým přístupem k tělu inspiruje

V Ulici je Aneta Krejčíková od jejího začátku, a Gábinu tak hraje už dlouhé roky. Za tu dobu s ní prožila nejednu životní krizi, starosti i úspěchy. I ji samotnou čekalo hned několik změn. Našla životního partnera, porodila dvě děti. Se svou seriálovou postavou Pumrové tak v podstatě vyrostla a dospěla. Obě jsou již mladé ženy, které mají v životě trochu jiné starosti.

Tajný románek s učitelem

Její postava se tehdy zamilovala do učitele. A dokonce s ním otěhotněla! Zahrál si ho Roman Vojtek, kterého tehdy milovala nejedna divačka. „Když se dívám teď s odstupem času na to, jak jsem hrála mladinkou Gábinu, tak si říkám, že je ten herecký výkon opravdu hrozný. Ale to tak máme asi všichni," řekla. Patřila do party, která hrála místní seriálové středoškoláky. Stejně tak jako například Patricie Pagáčová (tehdy Solaříková), Jakub Štáfek nebo Dominika Kadlčková, která hrála Štáfkovi přítelkyni Adrianu.

Když se do děje její postava po letech vrátila, nahradili ji tvůrci Šárkou Vaculíkovou, nyní Krausovou. Podle jejích slov jí roli nikdo znovu ani nenabídl. Stejně jako Aneta považuje svůj tehdejší výkon za otřesný. Tady možná bude sebekritika o něco více na místě, zkrátka jen nebyla pro roli herečky zrozena. Nejspíš jí to ale nevadí, protože se má v zahraničí živit jako úspěšná modelka. „Když jsem se viděla v Ulici, tak jsem se musela pousmát, jak mi to nešlo, asi nejsem kamerový typ. A když se má postava vracela zpět do děje, tak mi ani znovu tu roli nenabídli a já toho nelituji," přiznala Kadlčková.

Našla v životě štěstí a balanc?

Dnes je Aneta jednou z nejvíce sexy mladých žen, které bychom v českém šoubyznyse našli. Je hrdou mámou dvou dětí, Bena a Antonie. Jejím partnerem je Ondřej Rančák, který ji už před lety požádal o ruku, na svatbu ale nedošlo. Dokonce se v květnu dvojice nechala slyšet, že prožívá jedno z nejnáročnějších partnerských období a že jim doma občas vázne komunikace. Už se však naučila být shovívavá a ví, kdy je lepší mlčet.

Ačkoliv byla vždy holka krev a mlíko a své tělo nosila hrdě, už od jara se snaží zhubnout. „Zhubla jsem, nežeru. Mám furt hlad, ale funguje to,“ prozradila. Důvodem také je, že kamera podle ní přidává minimálně sedm kilo. Mezi Anetiny přednosti patřilo vždy i bujné poprsí, které dostává zabrat. „Na to, že jsem po dvou dětech, tak to je docela dobrý,“ nedělá si hlavu Aneta. Ať má pár kilo dole nebo nahoře, umí Aneta své tělo zkrátka nosit. I tím inspiruje už od dob začátku v Ulici tisíce žen.

Zdroj: Extra.cz, Super.cz, seriál Ulice

KAM DÁL: Nejhorší vrazi: Lidé jsou fascinováni zvrácenými zločiny. Série o Jeffrey Dahmerovi na Netflixu to dokazuje.