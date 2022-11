Seriálový svět potřebuje nového Lamboru: Štafetu přebírá Vašek Matějovský

Po Marku Lamborovi, který ztvárnil postavu Janka Linharta v seriálu Slunečná, to vypadalo, že už žádný takový idol dívek a žen nepřijde. Způsobil na seriálové scéně doslova poprask, vznikaly jeho fankluby po celém Instagramu a TikToku a divačky si nepřály nic jiného než vedle Marka usínat. Trochu jim do toho hodil vidle svým vztahem s modelkou Andreou Bezděkovou, ten ale příliš dlouho nevydržel. A tak znovu přišla naděje. Jenže ta se najednou začala ztrácet.

Má Lambora svého nástupce?

Přes fenomenální úspěch Slunečné se Marek Lambora až do Černých vdov v žádném seriálu neobjevil. A dost pravděpodobně se tak rozhodl sám, protože v seriálech televize Prima najdete v podstatě stále ty stejné herce, kteří jdou z role do role. Příkladem budiž Eva Burešová, Denisa Nesvačilová, Vladimír Polívka, Natálie Halouzková, Pavla Tomicová, Lucie Polišenská nebo Ondřej Pavelka. Lamborovi jistě nabídli roli také, on se ale rozhodl soustředit na divadlo a možná chtěl chvíli pokoj od mediálního poprasku, který Slunečná způsobila. Jeden čas byli s Evou každý den na titulce téměř všech novin.

Jeho dokonalým dvojníkem (a přitom tolik odlišným) se tak může stát – a už se možná dokonce stal – Vašek Matějovský, který dříve spíše ukazoval svůj hlas než půvab. Znát ho totiž můžete nejen jako komentátora úspěšné reality show Love Island, ale rovněž jako moderátora Fajn rádia, kde ráno vtipně glosuje události posledních hodin.

Každá by chtěla být Evou Málkovou

Stoupnout si před kameru jako bohatý právník byl Vaškův mistrovský počin. Ihned získal statisíce fanynek, které by si přály být onou Evou Málkovou, kterou hraje Veronika Arichteva. Ta má možná v takové situaci štěstí, že má dítě. Když rostla popularita Lambory s Evou Burešovou, fanoušci je tak spojovali a přáli si pro ně vztah i ve skutečnosti, že už to herce doslova otravovalo a prosili o klid. Navíc měla tou dobou Eva už svého Přemka Forejta a Marek Andreu. Pro partnery zmíněých hvězd byla celá situace velmi nepříjemná.

Ačkoliv vzniklý románek vždy dodá seriálu trochu šťávy, Vašek si bude muset na svou vyvolenou ještě počkat a v seriálu ji zřejmě nenajde. Možná by se ale nebránil nějaké té náruživé fanynce, která mu trochu polechtá ego. Zájem krásných žen, kdo by to mohl odmítnout? A nebo ho okouzlí Veronika Lapková, který se rozhodně nenechá ulovit snadno?

Zdroj: seriál O mě se neboj, Instagram

KAM DÁL: Jakub Prachař je šťastlivcem roku. Ulovil nejhezčí babu, vyhrál miliony a práce má až nad hlavu. Vánoce prý ale stráví jinde.