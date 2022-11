Natálie Kočendová měla svou pověst, o tu ale účastí v Love Islandu přichází

Když si zadáte do vyhledávače Natálii Kočendovou, dost pravděpodobně vám mezi prvními vyběhne její fotka s mrtvým synem Nathanielem. Právě tu umístila na své sociální sítě Natálka v září 2020, když v šestém měsíci přišla o dítě. Tehdy se zvedla vlna nevole, že vůbec něco takového na svém Instagramu zveřejnila, nakonec ale převládla vlna soucitu nad neštěstím, kterému mladá žena čelila. Otcem jejího synka byl známý barber Laky Royal, vlastním jménem Lukáš Vlačuha.

Dvojice tehdy velkou ránu osudu ustála, a dokonce se po nějaké době zasnoubili. To už ale svým fanouškům prý oznámit nestihli. Ačkoliv je lidé obdivovali a fandili jim, aby jednou skutečně založili rodinu a užili si radostné chvíle, v červnu letošního roku oznámili svůj rozchod, čímž mnohé šokovali. Láska potetovaného holohlavého umělce a krásky z přehlídkových mol byla u konce.

Jejich cesty se nakonec rozešly

„Byl jsem oslepen láskou a díval jsem se pouze mým směrem! Byl jsem sobecký a myslel jen na to, co chci já! Neuvědomoval jsem si, co vůbec Natálka od života chce, ale nakonec si uvědomíte, že Natálka vyhrála světovou soutěž, má před sebou tolik práce a kariéru, má plány a cíle, proto máme každý jiné priority, že jsme se rozhodli jít každý svou cestou,“ zveřejnil tehdy Laky Royal své vyjádření. I tím potvrdil, že Natálie se po prožité zkušenosti do zakládání rodiny příliš nehrne a raději si užívá, co jí teď život nabízí.

"Co znamená rozchod? Nenávidět osobu, s kterou jsem žil léta? Ukončit kontakt? Ne! Jde to i jinak! Jsem vděčný, že se rozcházíme v přátelském duchu, plní lásky a soucítění, vzájemné podpory k druhému," vysvětloval tehdy Laky. Jejich rozchod fanoušky štval, ale doufali, že tak alespoň dvojice pozná konečně tu pravou lásku.

Účast v Love Islandu

Záhy nato Natálka začala být velmi aktivní na sociálních sítích a fanoušci tak mohli sledovat, jak se jí daří den ode dne lépe. A mnohdy dostávala zasloužené pochvaly, že lépe snad nikdy nevypadala a rozchod jí evidentně svědčí. Jako by se po těžkých zkouškách osudu probudila labuť a chtěla si podmanit celý svět pro sebe.

Jenže brzy přišla s oznámením, že se objeví v nové řadě reality show Love Island. Představte si hrobové ticho, které s tímto oznámením u veřejnosti přišlo. Proč to ta krásná holka dělá? Chce se zviditelnit? Chce zahojit bolavé srdce? Chce získat lepší spolupráce na Instagramu nebo opravdu konečně najít tu pravou lásku? Spolu s mnoha spekulacemi přišla také ta, že vztah s Lakym ukončila proto, aby do televize mohla jít. Nikdy to ale ani jeden z nich nepotvrdil.

Mohla být hvězdou letošního podzimu

Chvíle, kdy si diváci na tuto její volbu zvykli, byl, když přišla do vily a začala se projevovat. Najednou bylo vidět, že není žádné krásné pozlátko, ale mladou rozumnou ženou, která rozhodně nemluví od věci. Bývalo by to z ní udělala hvězdu letošního podzimu, kdyby si nenabrnkla ve vile Davida. Toho Davida, jež je svým vyjadřováním a nulovou artikulací trnem v oku mnohých. Toho David, který měl mít doma údajnou přítelkyni, kterou ale před vstupem do soutěže zatajil, čímž porušil pravidla show. Davida, který když šel do vily, tak diváci vyhodili. Davida, který když odcházel, vzal Natálku domů s sebou - a ta šla dobrovolně.

Natálka to ale prezentuje jako velkou lásku a na sociální sítě sype jednu fotku za druhou, včetně videí, kde nezapomene připomenout, že nejkrásnějšího přítele tady má ona. Lidé se jí ale vysmívají za to, jak je naivní a co v Davidovi vidí. Často ho totiž považují za člověka, pro kterého není pravda zrovna standardem. Přesto hledají společné bydlení, David je najednou celebritou a užívá si pozornosti vedle blonďaté krásky. Ta cokoliv udělá, je teď shazováno pro její výběr partnera. Pověst, kterou měla s Lakym, teď s Davidem rozhodně nezíská, a naopak v očích některých svých fanoušků klesá. Jak se s tím Natálie popere a zda si lidi nakonec zvyknou, uvidíme o pár týdnů později.

Zdroj: blesk.cz, Love Island, Instagram

KAM DÁL: Seriál "O mě se neboj" se toho nebojí: Když vydá režisér manželku napospas charismatickému svůdníkovi, musí z toho být láska.