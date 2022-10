Prokletí seriálu Specialisté pokračuje: Prachař s Kajnarovou hlásí velký návrat. Pro koho to znamená konec?

Specialisté si získali u diváků právem oblibu. V každém díle přináší nový kriminální případ, na konci se divák vždy dozví rozuzlení a čas od času promítnou do policejní hantýrky i nějaké to osobní drama. Zbytečně nezabíhají do detailů, seriál není pro diváka složitý, a tak se těší velké oblibě. Když už si ale jeho fanoušci zvykli na změnu hlavního obsazení, kde nezůstal kámen na kameni, přichází další změna.

Zuzana Kajnarová odcházela kvůli dětem a divadlu

Údajně měly totiž dvě hlavní hvězdy dostat vyhazov! Řeč není o nikom jiném než o Jacobu Erftemeijerovi a Evě Leimbergerové. Ti ztvárnili v seriálu nejen kriminalisty, ale také později milence. Podle zdrojů Blesku.cz to byla právě Eva, kdo byl vyhazovem ze seriálu velmi nemile překvapen. Kapitánka Šafářová a kapitán Beran tak musí své moderní kanceláře opustit.

Důvodem by měl být návrat detektivky Zuzany, kterou hraje její jmenovkyně Zuzana Kajnarová. Na televizní obrazovky se vrátí jako Koutná, pravděpodobně se tak ve své pauze její postava vdala. Přitom právě ta ze seriálu před několika lety odcházela kvůli svým mateřským povinnostem a jiným nabídkám. „Při natáčení podobného projektu nezbývá matce dvou malých dětí moc času na cokoliv jiného. Ráda bych se po třech letech věnovala i jiným věcem, zejména divadlu,“ nechala se tehdy slyšet.

Magické číslo Davida Prachaře

Tehdy však ještě nikdo netušil, že přijde doba pandemie a pro divadla to nebude zrovna zlatá éra. Ze Specialistů odešla Zuzana v lednu 2020 a už v květnu 2021 se objevila v seriálu konkurenční televize Slunečná, kde si zahrála ženu, kterou matka v dětství opustila a ona si k ní teď hledá cestu.

Po třech letech se vrací také Pavel Vondráček, kterého hraje David Prachař. „Se Specialisty jsem prožil krásné tři roky natáčení a po třech letech se vracím, trojka je magické číslo!“ řekl. Jak to bude s postavou Martina Dejdara, si musíme ještě chvíli počkat. Kdyby se však tvůrcům povedlo vrátit na plac Jakuba Štáfka, jistě by získali fanoušky. Ten je díky svým projektům u mladé generace velmi oblíbený.

